Spor sivasspor, ankaragücü maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor sivasspor, ankaragücü maçına hazırlanıyor

7 saat önce

SPOR Sivasspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyorHüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA) -SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor.

SPOR Sivasspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA) -

SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Bugünkü idmana sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal katılmadı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü. Ayrıca Brezilyalı futbolcu Marcelo Goiano'nun bedensel engelli kardeşi Marco Aurélio da tesislere gelerek idmanı izledi.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Spor sivasspor, ankaragücü maçına hazırlanıyor

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Sivasspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:35 Kaynak: DHA
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