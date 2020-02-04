Spor sivasspor, antalya kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor sivasspor, antalya kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Sivasspor, Antalya kupa maçı hazırlıklarını sürdürdüHüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Antalya kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenmana sakatlığının tedavisi için yurt dışında olan Arouna Kone ile salonda çalışan Fernando, Emre ve Marcelo katılmadı. Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu görüldü. Kırmızı beyazlı ekip yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.

Spor sivasspor, antalya kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Antalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:02 Kaynak: DHA
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