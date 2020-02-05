Spor sivasspor, antalyaspor maçına hazır - Son Dakika
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Spor sivasspor, antalyaspor maçına hazır

6 saat önce

SPOR Sivasspor, Antalyaspor maçına hazırVIDEO YOKHüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) -SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

SPOR Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır

VIDEO YOK

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) -

SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe ve ısınma hareketleri ile dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmana, salonda çalışan Emre ve Marcelo katılmazken, sakatlığı nedeniyle tedavi için yurt dışında olan Arouna Kone'nin ise bugün Sivas'a geleceği öğrenildi. Kırmızı beyazlı ekip antrenmanın ardından öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.

Spor sivasspor, antalyaspor maçına hazır

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:29 Kaynak: DHA
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