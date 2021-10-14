Sivasspor - Antalyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek - Son Dakika

Sivasspor - Antalyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak DG Sivasspor - Antalyaspor maçında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak DG Sivasspor - Antalyaspor maçında hakem Mete Kalkavan görev yapacak. Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak olan Sivasspor - Antalyaspor müsabakasının hakemleri açıklandı. TFF'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, mücadelede İstanbul bölgesinden Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak. (Oğuzhan Sarzep/İHA)

Son Dakika

Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı

80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı

Konya'da dizi gibi olay! Kaçırdıkları iş adamından 1.5 milyon TL fidye aldılar

Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor

Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı

Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var

Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat

Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi