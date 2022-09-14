SPOR Sivasspor, CFR Cluj maçına hazır

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Takım son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kaynak: DHA

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