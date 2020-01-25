Spor sivasspor, claudemir domingues ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor sivasspor, claudemir domingues ile sözleşme imzaladı

6 saat önce

SPOR Sivasspor, Claudemir Domingues ile sözleşme imzaladıVIDEO YOKEraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) -DEMİR Grup Sivasspor, transfer çalışmaları kapsamında Portekiz'in Braga takımında forma giyen 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Claudemir Domingues de Souza ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

SPOR Sivasspor, Claudemir Domingues ile sözleşme imzaladı

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Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) -

DEMİR Grup Sivasspor, transfer çalışmaları kapsamında Portekiz'in Braga takımında forma giyen 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Claudemir Domingues de Souza ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Devre arasında ilk transferini Göztepe'den Yasin Öztekin'i alarak gerçekleştiren Demir Grup Sivasspor, teknik yönetimin isteği doğrultusunda Portekiz'de Braga takımında forma giyen Claudemir Domingues ile anlaşmaya vardı. Kente gelen tecrübeli oyuncu, kulüp binasında Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı törenle kendisini 1,5 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeye imza attı.

27 Mart 1988'de Brezilya'da Macaúbas'ta dünyaya gelen Claudemir Domingues de Souza, daha önce; Sao Carlos Futebol Clube, Vitesse Arnhem, Kopenhag, Club Brugge, Al-Ahli Cidde ve son olarak Braga'da forma giydi. Kariyerinde 426 maça çıkan 31 yaşındaki sporcu 33 kez gol sevinci yaşarken, 51 kez de asist yaptı.

STOPER İTALYA'DAN GELİYOR

İtalya'nın Genoa takımında forma giyen 27 yaşındaki Fas'lı stoper Jawad El Yamig ile de anlaşma sağlanırken, bu oyuncunun da takımıyla son maçını oynadıktan sonra Türkiye'ye gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım geçen sezon devre arasında transfer ettiği ancak sakatlıklar nedeniyle verim alamadığı Hugo Vieira ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Spor sivasspor, claudemir domingues ile sözleşme imzaladı

Sivasspor, Portekiz, Sivas, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:18 Kaynak: DHA
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