SPOR Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

SİVAS, (DHA) -

Demir Grup Sivasspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından bir grup dayanıklılık çalışması yaparken, diğer grup ise dar alan pas çalışması yaptı. Kırmızı-Beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.