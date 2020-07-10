SPOR Sivasspor'da rota Fenerbahçe'ye çevrildi - Son Dakika

SPOR Sivasspor'da rota Fenerbahçe'ye çevrildi

Sivasspor'da rota Fenerbahçe'ye çevrildiSİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sivasspor'da rota Fenerbahçe'ye çevrildi

SİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 32'nci hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde bugün basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan oyuncular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak uçakla İstanbul'a gidecek. Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında 12 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Fenerbahçe, Sivasspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Sivasspor'da rota Fenerbahçe'ye çevrildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 18:13 Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler 18:02 Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı 18:00 26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim 18:00 Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi 17:31 Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon 16:55 Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler 16:47 Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir 16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:32 Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz
20:52
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
20:24
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
19:59
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
19:39
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
19:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 21:47:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Sivasspor'da rota Fenerbahçe'ye çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]