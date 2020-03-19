SPOR Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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SPOR Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

SPOR Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdüMert Taha VAROL / SİVAS,(DHA) -Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mert Taha VAROL/ SİVAS,(DHA) -

Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Demir Grup Sivasspor, ligin 27'nci haftasında kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Ziya Erdal, Petar Skuletic, Ali Şaşal Vural ve Emre Kılınç katılmadı. Dar alanda pas çalışması yapan futbolcular son olarak çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

SPOR Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Sivasspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:13 Kaynak: DHA

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