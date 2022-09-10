SPOR Sivasspor, İstanbulspor maçına hazır

SİVAS, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 6'ncı hafta maçında kendi sahasında İstanbulspor'u konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Takım son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Kırmızı beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile İstanbulspor yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.(DHA)