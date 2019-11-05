Son Dakika Haberleri: Spor sivasspor, konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Güncel Spor sivasspor, konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor sivasspor, konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

8 saat önce

SPOR Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladıUğur YİĞİTSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

SPOR Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Uğur YİĞİTSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı. Antrenmanı ziyaret eden Abdulhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve okul yönetimi, teknik direktör Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti. Öğrenciler futbolculara yoğun ilgi gösterdi ve bol bol fotoğraf çektirdi

Demir Grup Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Spor sivasspor, konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding, Sivasspor, Konyaspor, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"KHK bir faciadır" çıkışıyla tepki çeken Arınç'la ilgili YİK toplantısında dikkat çeken görüntü
Trump'a yönelik azil soruşturması sürüyor! İki yetkilinin ifade metinleri yayınlandı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT'tan istifa ettiğini açıkladı Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa ettiği iddia edilen Arınç: Sözlerim çarpıtıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 04:37:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor sivasspor, konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]