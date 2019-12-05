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Spor sivasspor, malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

SPOR Sivasspor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüUğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 14'üncü haftada karşılaşacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Sivasspor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 14'üncü haftada karşılaşacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Futbolcuların antrenmanda neşeli oldukları görüldü. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka antrenmana katılmadı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kara yoluyla Malatya'ya gidecek.

Spor sivasspor, malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Malatyaspor, Sivasspor, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:20 Kaynak: DHA
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