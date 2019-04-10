Son Dakika Haberleri: Spor Sivasspor Tam Kadro Çalıştı

Spor Sivasspor Tam Kadro Çalıştı

1 saat önce

Sivasspor tam kadro çalıştıİrfan ÖZŞEKERSİVAS, (DHA)Spor Toto Süper Lig Aekiplerinden Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor tam kadro çalıştı

İrfan ÖZŞEKERSİVAS, (DHA)

Spor Toto Süper Lig Aekiplerinden Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28'inci hafta maçında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına tam kadro devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman koordinasyon hareketleri ile devam etti. Taktik çalışması yapan futbolcular antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:37 Kaynak: DHA
Atiker Konyaspor, Sivasspor, Güncel
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