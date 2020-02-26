Spor sivasspor tam kadro çalıştı - Son Dakika
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Spor sivasspor tam kadro çalıştı

6 saat önce

SPOR Sivasspor tam kadro çalıştıUğur YİĞİTSİVAS, (DHA) -SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Sivasspor tam kadro çalıştı

Uğur YİĞİTSİVAS, (DHA) -

SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-beyazlı ekip uzun süre sonra sakatlığı geçen tüm oyuncularının katılımıyla tam kadro çalıştı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü.

Spor sivasspor tam kadro çalıştı

MKE Ankaragücü, Sivasspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:21 Kaynak: DHA
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