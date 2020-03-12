SPOR Sivassporlu Appindangoye Şampiyonluk için şansımız var - Son Dakika
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SPOR Sivassporlu Appindangoye Şampiyonluk için şansımız var

6 saat önce

SPOR Sivassporlu Appindangoye: Şampiyonluk için şansımız varHüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,(DHA)-DEMİR Grup Sivasspor'un başarılı stoperi Aaron Appindangoye, Antalyaspor maçına iddialı hazırlandıklarını belirterek, "Şampiyonluk için şansımız var" dedi.

SPOR Sivassporlu Appindangoye: Şampiyonluk için şansımız var

Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,(DHA)-

DEMİR Grup Sivasspor'un başarılı stoperi Aaron Appindangoye, Antalyaspor maçına iddialı hazırlandıklarını belirterek, "Şampiyonluk için şansımız var" dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve 4'üncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor ligin 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenman dar alanda kısa pas çalışması ile devam etti. Futbolcular son olarak çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ŞANSIMIZ VAR"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başarılı stoper Aaron Appindangoye, "Çok önemli bir deplasmana gideceğiz. Çünkü galibiyet almamız ve puanla dönmemiz lazım. Şampiyonluk için şansımız var. Maç maç bakıyoruz. Her bir maç bizim için final niteliğinde. Bu maçlardan sonra puan tablosunu göreceğiz. Ben Süper Lig'de ilk defa oynuyorum. İyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Aslında içimde olanı gösterdim. Bu şekilde inşallah devam edeceğim" dedi.

SPOR Sivassporlu Appindangoye Şampiyonluk için şansımız var

Antalyaspor, Sivas, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:24 Kaynak: DHA
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