SPOR Sivassporlu Appindangoye: Şampiyonluk için şansımız var - Son Dakika
Son Dakika Spor SPOR Sivassporlu Appindangoye: Şampiyonluk için şansımız var - Son Dakika Spor

SPOR Sivassporlu Appindangoye: Şampiyonluk için şansımız var

6 saat önce

DEMİR Grup Sivasspor'un başarılı stoperi Aaron Appindangoye, Antalyaspor maçına iddialı hazırlandıklarını belirterek, "Şampiyonluk için şansımız var" dedi.

SPOR Sivassporlu Appindangoye: Şampiyonluk için şansımız var, System.String[]

DEMİR Grup Sivasspor'un başarılı stoperi Aaron Appindangoye, Antalyaspor maçına iddialı hazırlandıklarını belirterek, "Şampiyonluk için şansımız var" dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve 4'üncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor ligin 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenman dar alanda kısa pas çalışması ile devam etti. Futbolcular son olarak çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ŞANSIMIZ VAR"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başarılı stoper Aaron Appindangoye, "Çok önemli bir deplasmana gideceğiz. Çünkü galibiyet almamız ve puanla dönmemiz lazım. Şampiyonluk için şansımız var. Maç maç bakıyoruz. Her bir maç bizim için final niteliğinde. Bu maçlardan sonra puan tablosunu göreceğiz. Ben Süper Lig'de ilk defa oynuyorum. İyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Aslında içimde olanı gösterdim. Bu şekilde inşallah devam edeceğim" dedi.


- Sivas
Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi Son Dakika: İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin

Son Dakika Haberleri
19:15 Koronavirüs futbol dünyasını vurmaya devam ediyor! Bir lig daha askıya alındı
19:11 Son Dakika: İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı
19:10 flaş!
19:10 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid arasında yapılacak maç, yeni tip...
19:08 Kayserisporlu yönetici ligde kalma koşuluyla lüks otomobilini kurayla bir futbolcuya hediye edecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 19:20:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Sivassporlu Appindangoye: Şampiyonluk için şansımız var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]