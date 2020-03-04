Spor sivassporlu fernando galatasaray maçının önemini biliyoruz - Son Dakika
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Spor sivassporlu fernando galatasaray maçının önemini biliyoruz

6 saat önce

Sivassporlu Fernando: Galatasaray maçının önemini biliyoruzHüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,(DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Fernando Andrade, Galatasaray maçıyla ilgili, "Şu anda tam konsantreyiz.

Sivassporlu Fernando: Galatasaray maçının önemini biliyoruz

Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,(DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Fernando Andrade, Galatasaray maçıyla ilgili, "Şu anda tam konsantreyiz. Bu maçın önemini biliyoruz. Galip gelmemiz durumunda ligde 1'inciliğe yükselme ihtimalimiz var. Bu yüzden çalışıyoruz" dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve 48 puanla 4'üncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor, ligin 25'inci haftasında kendi sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular ardından ısınma hareketleri yaptı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular son olarak çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

'BU MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ'

Antrenman öncesi kırmızı beyazlı ekibin 27 yaşındaki forveti Fernando Andrade basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde pazar günü oynayacakları Galatasaray karşılaşmasının önemine dikkat çeken Fernando, "Güzel bir haftaya başladık. Galatasaray maçı hazırlıklarımız da sürüyor. Şi anda tam konsantreyiz. Bu maçın önemini biliyoruz. Galip gelmemiz durumunda ligde 1'inciliğe yükselme ihtimalimiz var. Bu yüzden çalışıyoruz. Şimdiden şampiyonluktan bahsetmeyi haddini aşan iddialı bir duruş olarak düşünüyorum. Tabii ki şampiyon olma ihtimalimiz var ama ben genellikle maç maç düşünüyorum. Sonuçta her maçı ve her engeli aştıkça dah iyi yerlere gelebilirsiniz. O yüzden bu şekilde devam etmekte fayda var. Son iki maçtır da şutlarım direkten dönüyor ama bu beni etkilemiyor. Elbette golü bulacağım. Bunlar futbolda olan şeyler" diye konuştu.

Spor sivassporlu fernando galatasaray maçının önemini biliyoruz

Galatasaray, Sivas, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:29 Kaynak: DHA
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