SPOR Sivassporlu futbolcular evde veya antrenman sahasında çalışıyor - Son Dakika

SPOR Sivassporlu futbolcular evde veya antrenman sahasında çalışıyor

İSTANBUL DHA

Demir Grup Sivasspor, sporcularının evde ve antrenman sahasında yaptığı çalışmaları resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Lige verilen arada futbolcularımız bireysel antrenmanlarını sürdürmeye devam ederken Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay'ın hazırladığı özel program doğrultusunda evlerinde hareket ediyor.

Virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla çalışmalarını sürdürecek olan kırmızı-beyazlılarımız, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara göre hareket edecek denildi.