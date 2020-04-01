SPOR Sivassporlu futbolcular evde veya antrenman sahasında çalışıyor - Son Dakika

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SPOR Sivassporlu futbolcular evde veya antrenman sahasında çalışıyor
6 saat önce
SPOR Sivassporlu futbolcular evde veya antrenman sahasında çalışıyorİSTANBUL DHADemir Grup Sivasspor, sporcularının evde ve antrenman sahasında yaptığı çalışmaları resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.
SPOR Sivassporlu futbolcular evde veya antrenman sahasında çalışıyor
İSTANBUL DHA
Demir Grup Sivasspor, sporcularının evde ve antrenman sahasında yaptığı çalışmaları resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Lige verilen arada futbolcularımız bireysel antrenmanlarını sürdürmeye devam ederken Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay'ın hazırladığı özel program doğrultusunda evlerinde hareket ediyor.
Virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla çalışmalarını sürdürecek olan kırmızı-beyazlılarımız, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara göre hareket edecek denildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:51 Kaynak: DHA
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