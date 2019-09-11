SPOR Sivassporlu Hakan Arslan Başakşehir maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz

Uğur YİĞİT SİVAS,(DHA)-

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Medipol Başakşehir maçının çok zor geçeceğini belirterek, Başakşehir maçı için İstanbul'a gideceğiz. Başakşehir iyi bir takım, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için zor bir maç. Fakat bizde artık çıkış yakalamak istiyoruz dedi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra istasyon çalışmasının ardından pas ve top kapma çalışmasıyla antrenman devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Ziya Erdal, Barış Yardımcı, Armin Djerlek ve milli takım kampından henüz dönmeyen Emre Kılınç katılmadı.

HAKAN ARSLAN ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYORUZ

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan orta saha oyuncusu Hakan Arslan, ligde oynadıkları 3 haftalık periyotu değerlendirdi. Arslan, ligde çıkış yakalamak istediklerini belirterek, Başakşehir maçı için İstanbul'a gideceğiz. Başakşehir iyi bir takım, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için zor bir maç. Fakat bizde artık çıkış yakalamak istiyoruz. Sonuçta milli maç arasına kadar 3 maçlık bir periyodumuz oldu. Lige Beşiktaş'ı yenerek çok iyi başladık. Belki Beşiktaş'ı yendikten sonra hedefler büyüdü gibi hissetti taraftar. Biraz heyecanlandırdık açıkçası. Taraftarlarımız devamını bekliyorlardı doğal olarak bizden. Biz de bu yönde ilerlemek istiyorduk. Sezona damga vurmak istiyorduk fakat Rize'de beklemediğimiz bir mağlubiyet ve ardından iç sahada kesin kazanmamız gereken Gazişehir Gaziantep takımıyla berabere kalmamız, birazcık takımımızı demoralize etmiş olabilir dedi.

BAŞAKŞEHİR'İ YENMEMİZ LAZIM

Önceki yıllardaki Başakşehir maçlarında ve büyük takımlara karşı çok iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Arslan, Yine yapabiliriz. Daha iyi dönemlerinde de kazanmış olduğumuz maçlar oldu Başakşehir'e karşı. Ben ümit ediyorum ki tekrardan da bu başarıyı sağlayabiliriz. Takımımız bunu yapacak güçte ve kalitede. Onun için Başakşehir'i yenmemiz lazım. Eğer gerçek kimliğimizi ortaya koyarsak kazanırız diye konuştu.