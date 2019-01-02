Son Dakika Haberleri: Spor Sivassporlu Kaleci Tolgahan Bu Senenin İlk Golü Benden Olsun

Spor Sivassporlu Kaleci Tolgahan Bu Senenin İlk Golü Benden Olsun

1 saat önce

Spor Sivassporlu kaleci Tolgahan Bu senenin ilk golü benden olsunAkif ÖZDEMİR ADANA, (DHA) -Demir Grup Sivasspor'un Adanalı başarılı file bekçisi Tolgahan Acar, otomobiliyle kaleye girip, Bu senenin ilk golü benden olsun yazdı.

Spor Sivassporlu Kaleci Tolgahan Bu Senenin İlk Golü Benden Olsun, System.String[]
Spor Sivassporlu kaleci Tolgahan Bu senenin ilk golü benden olsun

Akif ÖZDEMİR ADANA, (DHA) -

Demir Grup Sivasspor'un Adanalı başarılı file bekçisi Tolgahan Acar, otomobiliyle kaleye girip, Bu senenin ilk golü benden olsun yazdı.

Ligde aldığı başarılı sonuçların ardından ilk yarıyı 9'uncu sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da başarılı kaleci Tolgahan Acar, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı. Karla kaplı antrenman sahasına otomobiliyle gelen Acar, aracıyla kaleye girdiği görüntüleri paylaşarak, Bu senenin ilk golü benden olsun ifadelerini kullandı. Bir taraftar da paylaşımın altına, Hocayla konuş forvete geç yorumunda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:24 Kaynak: DHA

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