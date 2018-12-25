Spor Slimani'den Mendil Satan Çocuklara 100 TL Harçlık
1 saat önce
Spor Slimani'den mendil satan çocuklara 100 TL harçlıkAnıl UÇAN Tansu Edip GÖKBUDAK İSTANBUL, (DHA)Fenerbahçeli futbolcu İslam Slimani, Spor Toto Süper Lig'in devre arasına girmesinin ardından yılbaşı tatilini geçirmek üzere ülkesi Cezayir'e gitti.
Spor Slimani'den mendil satan çocuklara 100 TL harçlık
Anıl UÇAN Tansu Edip GÖKBUDAK İSTANBUL, (DHA
)
Fenerbahçeli futbolcu İslam Slimani
, Spor Toto Süper Lig'in devre arasına girmesinin ardından yılbaşı tatilini geçirmek üzere ülkesi Cezayir
'e gitti. Slimani, Atatürk Havalimanı
'nda mendil satan Suriyeli çocuğa 100 TL harçlık verdi.
Süper Lig'in devre arasına girmesiyle beraber Fenerbahçeli futbolcu Slimani de yurt dışına çıktı. Cezayirli futbolcu yeni yılı ailesiyle birlikte ülkesinde geçirmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Check-in işlemi yaptıktan sonra pasaport kontrol noktasına ilerleyen Slimani'nin etrafı bu sırada mendil satan Suriyeli çocuklarla çevrildi. Çocukların mendil satmak istediği Slimani çocuklardan birine 100 TL harçlık verdi.
SURİYELİ HASAN 100 LİRAYA SEVİNDİ
Slimani'nin 100 TL verdiği Suriyeli Hasan arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Havalimanı'na nadir geldiklerini söyleyerek, Slimani'yle Arapça konuştum. Bana 100 TL verdi. Buraya arada sırada geliyoruz, mendil satıyoruz. Arap kontuarlarına gidiyoruz. Orada para veren oluyor. Havalimanının içinde geziyoruz. Suriyeliyiz. Allah'a şükür para veren oluyor dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:25 Kaynak: DHA
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