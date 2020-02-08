Spor slovakya u17 kadın milli futbol takımı, rusya'yı 2-1 yendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor slovakya u17 kadın milli futbol takımı, rusya'yı 2-1 yendi - Son Dakika

Spor slovakya u17 kadın milli futbol takımı, rusya'yı 2-1 yendi

7 saat önce

SPOR Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 2-1 yendiNamık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı hazırlık maçında 2-1 yendi.

SPOR Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 2-1 yendi

Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)-

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı hazırlık maçında 2-1 yendi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde kamp çalışmalarını sürdüren Rusya ve Slovakya'nın U17 kadın milli takımları, hazırlık maçında karşılaştı. Belek'teki bir otelin sahasında oynanan maçın ilk yarısı Slovakya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Rusya tek gol bulabilirken, karşılaşmayı Slovakya takımı 2-1 kazandı.

Spor slovakya u17 kadın milli futbol takımı, rusya'yı 2-1 yendi

Slovakya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:05 Kaynak: DHA
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