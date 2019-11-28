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Spor slovan bratislava teknik direktörü jan kozak'ın açıklamaları
6 saat önce
SPOR Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak'ın açıklamaları.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:58 Kaynak: DHA
SPOR Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak'ın açıklamaları
Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında tribünler boş kaldı! Lens ve Atiba tribünde Oğuzhan Özyakup'a tribünlerden tepki Beşiktaş, Bratislava galibiyeti sonrası 570 bin euro kazandı