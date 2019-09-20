Spor slovan bratislava teknik direktörü martin sevela'nın açıklamaları
14 dakika önce
SPOR Slovan Bratislava Teknik Direktörü Martin Sevela'nın açıklamaları.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:06 Kaynak: DHA
SPOR Slovan Bratislava Teknik Direktörü Martin Sevela'nın açıklamaları
Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu! Loris Karius, Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Ümraniye'de 3 noktada şüpheli orman yangını; kısa sürede söndürüldü Sivil polis otosu ve ticari araç çarpıştı: 3'ü polis 5 kişi yaralandı