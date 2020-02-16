Spor soğukta el sallamak için beklemişti, hayaline kavuştu - Son Dakika

SPOR Soğukta el sallamak için beklemişti, hayaline kavuştu

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Mansur Yavaş: Mal varlığımdaki değişimleri düzenli olarak açıklayacağım

Theta Fit yöntemi ile 5 günde 4 kilo zayıflamak mümkün

Çöp toplarken bulup sahibine teslim ettiği 125 bin TL, bir emeklinin 25 yıllık birikimi çıktı