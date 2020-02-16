Spor soğukta el sallamak için beklemişti, hayaline kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor soğukta el sallamak için beklemişti, hayaline kavuştu - Son Dakika

Spor soğukta el sallamak için beklemişti, hayaline kavuştu

21 dakika önce

SPOR Soğukta el sallamak için beklemişti, hayaline kavuştu.

SPOR Soğukta el sallamak için beklemişti, hayaline kavuştu

Spor soğukta el sallamak için beklemişti, hayaline kavuştu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mansur Yavaş: Mal varlığımdaki değişimleri düzenli olarak açıklayacağım
Theta Fit yöntemi ile 5 günde 4 kilo zayıflamak mümkün Çöp toplarken bulup sahibine teslim ettiği 125 bin TL, bir emeklinin 25 yıllık birikimi çıktı Rusya'nın İstanbul Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa Putin posteri asılmasına izin verilmedi

Son Dakika Haberleri
13:41 Ersoy; Bu 14 Şubat'ı da yastığa yorgana sarılarak geçirdim
11:41 14 çifte nikah şahitliği yaptı
11:41 Hayranlarına müjdeyi verdi
09:10 Kerimcan Durmaz Kuşadası'nı salladı
03:41 Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 14:33:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor soğukta el sallamak için beklemişti, hayaline kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]