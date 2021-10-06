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Kulüpler Birliği, hakem kararları nedeniyle olağanüstü toplandı - Son Dakika

Kulüpler Birliği, hakem kararları nedeniyle olağanüstü toplandı

06.10.2021 17:30

Kulüpler Birliği Vakfı, ligde yaşanan hakem kararları sonrasında olağanüstü toplandı.

Kulüpler Birliği Vakfı, ligde yaşanan hakem kararları sonrasında olağanüstü toplandı.

Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen ve yönetim kurulunun bir araya geldiği toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, hakem kararlarıyla alakalı olarak olağanüstü toplandıklarını belirtti.

Kulüplerin hakem kararlarında ciddi sıkıntıları olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Olağanüstü bir toplantıydı. Zaten kamuoyunda malum olduğu gibi Kulüpler Birliğinin, Merkez Hakem Kurulunun yapısıyla alakalı olarak uzun süredir yapmış olduğu bir çalışma var. Ancak son zamanlarda kamuoyunun da malumu olduğu üzere hakem kararlarıyla alakalı olarak kulüplerimizin ciddi sıkıntılar var. Sorunlar, sıkıntılar belli. Bununla alakalı yol haritasını belirledik. Önlemleri ve yapısal değişiklikleri tartıştık. Hazırladığımız yol haritasını yarın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanıyla görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

TFF'nin, Süper Lig'i Avrupa'nın en önemli 5-6 büyük liginden biri olarak gördüğünü ancak tüm yapıların onlarla uyumlu olmadığını dile getiren Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Eğer siz Avrupa'nın en büyük 5-6 liginden biriyiz diye iddia ediyorsanız bütün yapılarınızın da onlarla uyumlu olması lazım. Bildiğiniz gibi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun yapısı genel kurulda değiştirildi. MHK'nin de yapısının aynı şekilde diğer liglerle uyumlu olması lazım. Neredeyse tüm kulüp başkanlarının sorduğu sorular şu; 'atamalar, değerlendirmeler, gözlemciler neye göre yapılıyor?' Bunların şeffaf olması lazım. Türk futbolunun yapı taşı kulüplerdir. Ekonomisi de kulüpler üzerinden sağlanıyor. Bugün TFF'nin tüm faaliyetlerinin giderleri kulüplerin naklen yayınından elde etmiş olduğu gelirlerden karşılanıyor. Bu yapı içinde kulüplerin dışında bir takım şeyler gerçekleşiyorsa bunlar can sıkıyor. Bunların ivedilikle giderilmesi gerekiyordu. Şeffaflıktan uzak bir yapı her zaman tartışmaya açıktır."

20 yıldır yönetimlerin değiştiğini ancak sorunların giderilmediğini anlatan Ağaoğlu, "Bu sürede bildiğim kadarıyla 150'nin üzerinde kulüp başkanı değişti. Ancak bazı isimler orada hiç değişmiyor. Türk futbolunun yapı taşı kulüplerdir, endüstrinin en önemli hatları kulüplerdir. Kulüplerin birlikte almış olduğu bir karar futbolu daha ileriye taşıyacak. Buna kimsenin 'hayır' diyeceğini sanmıyorum. Burada yönetim kurulu toplantısı yaptık. Bu toplantıdaki başkanlarımızın hepsi aynı görüşü paylaşıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta geniş kapsamlı toplantıda da aynı gündem maddesinin konuşulduğunu ve oy birliğiyle aynı düşüncede buluşulduğunun altını çizen Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birlik halinde hareket etmeden bunu gündeme getiremezdik. Bugüne kadar sadece canı yanan konuşuyordu ve ceza alıyordu. Belki de sistem bundan besleniyordu. Anadolu kulüplerinin büyüklerden çok canı yanıyor. Alt tarafa bakıyorsunuz 1. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği yönetimleri ve değerli başkanlarıyla konuyu istişare edip federasyona taşıyoruz. Alt liglere gidince medya gücü olan kulübün yakınması ön plana çıkıyor ama 2 Anadolu kulübü arasında oynanan maçlara bakınca gündem olmuyor. Bu kulüpler 1 gol ya da averajla küme düşebiliyor. Uzun yıllardır futbolun içindeyim ama ilk defa kulüplerin bu kadar güçlü bir şekilde Türk futbolunun kronikleşmiş sorunları çözme doğrultusunda hareket ettiğini ilk defa teşhis ediyorum, bu mutluluk verici."

Kulüpler Birliği, hakem kararları nedeniyle olağanüstü toplandı
Kulüpler Birliği, hakem kararları nedeniyle olağanüstü toplandı
Kulüpler Birliği, hakem kararları nedeniyle olağanüstü toplandı
Kulüpler Birliği, hakem kararları nedeniyle olağanüstü toplandı

Kulüpler Birliği Vakfı, Futbol Federasyonu, Ahmet Ağaoğlu, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kulüpler Birliği, hakem kararları nedeniyle olağanüstü toplandı - Son Dakika


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