Üye Girişi
Yannick Bolasie: "Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor", - Son Dakika

Yannick Bolasie: "Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor",

19.10.2021 14:25
Yannick Bolasie:

Çaykur Rizespor'un Kongolu yıldızı Yannick Bolasie, "Artık bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor" dedi.

Çaykur Rizespor'un Kongolu yıldızı Yannick Bolasie, "Artık bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor" dedi.

Süper Lig'in son sırasına demir atan Çaykur Rizespor, ligin ilk 9 haftasında sadece 1 puan toplayabildi. Kötü gidişata bir dur demek isteyen yeşil-mavili ekip 23 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Kasımaşa'dan 3 puan alarak artık taraftarını sevindirmek isteyen Çaykur Rizespor'un 32 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Yanncik Bolasie, Rizespor'a gelmeden önce tek başına antrenmanlar dışında hiçbir hazırlığı olmadığını, buna rağmen performansının iyi olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Bolasie, "Ben buraya gelirken bir kamp geçirmedim, herhangi bir takımla kamp yapmadığımı, sadece tek çalıştığımı söyleyebilirim. Eğer bu şekilde değerlendirirseniz, tek başıma çalışmalar yaparak direkt maçlara çıktığımı değerlendirirseniz ben şu ana kadarki performansımı çok iyi olarak değerlendirebilirim. Benim amacım taraftarlarımızın beklentilerini karşılamak. Onun için her geçen gün daha fazla çalışıyorum, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zaman tabi bunun belirleyicisi olacak. Ben iyisini yapmaya çalıştıkça ve işler yolunda gitmeye başladıkça, skorlar da geldikçe taraftarın beklentisini karşılayabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Kariyerinde daha önce üst üste maç kaybının 3'ü geçmediğini, böyle bir durumun ise ilk kez başına geldiğini vurgulayan Bolasie, "Kötü gidişatı tersine döndüreceğiz. Böyle bir başlangıç hiç yaşamamıştım. Tabi ki hepimiz için çok üzücü. Şu ana kadar kariyerimde herhalde en fazla 3 kere mağlup oldum. Daha sonrasında bunu çevirmeyi başarmıştık. Ben burada da bunu çevireceğimizi düşünüyorum. Bu durumun geçici olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki biraz şanssız maçlar da oynadık. Bu şanssızlıklarımızı da kıracağımızı düşünüyorum. Eğer antrenmanlarda yaptıklarımızı sahaya ansıtırsak ve sahaya yansıttığımızda da hakemler açısından, oynanan oyunlar açısından da biraz daha şansımız yaver giderse ben bu işi çevireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ailesi gelmediği için henüz tam olarak takıma adapte olmadığını belirten yıldız oyuncu, "Adapte olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tam adapte miyim? Ailemin gelmesini bekliyorum. O yüzden tam adapte olduğumu söyleyemem ama elimden geleni yapıyorum. Sahada da adaptasyonumu en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyorum" dedi.

Kasımpaşa maçında sahadan galip ayrılmak istediklerini dile getiren Bolasie, "Kasımpaşa maçı şu ana kadar oynadığımız maçlardan farklı bir maç olmayacak. Hepsinin değeri aynı. Bizim artık bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor. Şans her zaman daha fazla çalışanın, daha fazla mücadele edenin yanındadır diye düşünüyorum. Bizim bunu yapmamız gerekiyor. Bunu yaparsak bir başlangıç yapacağız diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Daha önce futbol oynadığı İngiltere ile Türkiye arasındaki hakem farklarının sorulması üzerine Bolasie, "Kişisel olarak hakemler ile alakalı çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü ben kendi açımdan sahada neyi daha iyi yapabilirim, neyi daha doğru yapabilirim düşüncesinin peşindeyim. Hakemler arasında İngiltere'de de burada da çok bir fark göremiyorum. O konuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Takım olarak şansın biraz daha bizim yanımızda olmasını bekliyorum" cevabını verdi.

(Hasan Fehmi Demir – Osman Kubilay Küçükmustafa/İHA)

Yannick Bolasie: Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor ,
Yannick Bolasie: Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor ,

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Rizespor, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yannick Bolasie: 'Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor', - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler 14:09 Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi 14:07 İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif 13:51 Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif
Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı 13:41 Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor 13:34 Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi 13:22 Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor 12:39 Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor 12:29 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor

Son Dakika Haberleri
14:09 Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler
14:07 İngiltere'de ortaya çıkan yeni Delta mutasyonu AY.4.2, uzmanları bile tedirgin etti: Salgının başından beri en tehlikelisi
14:06 İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi
13:50 Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif
13:46 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş
13:36 Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor
13:34 Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:30 Grip tehdidi yayılıyor! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor
13:26 Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı
Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak         
14:15
İngiltere'de ortaya çıkan yeni Delta mutasyonu AY.4.2, uzmanları bile tedirgin etti: Salgının başından beri en tehlikelisi İngiltere'de ortaya çıkan yeni Delta mutasyonu AY.4.2, uzmanları bile tedirgin etti: Salgının başından beri en tehlikelisi         
14:08
Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi         
14:04
16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş         
13:47
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor         
12:32
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor         
11:54
Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor         
11:53
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
10:54
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı         
07:35
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 14:31:46. #1.12#
SON DAKİKA: Yannick Bolasie: "Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor", - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement