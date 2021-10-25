Bakan Dönmez'e teşekkür pankartı - Son Dakika

Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Gölpazarı Belediyespor taraftarları, 2018 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den stadyumlarının yenilenme isteğini pankartla dile getirmişti. Bu istek sonrası Gölpazarı Belediyespor yenilenen stadında ilk kez sahaya çıkarken, taraftarlar bu kez teşekkür pankartı açtı.

2018 yılının ekim ayında bir Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Gölpazarı Belediyespor taraftarları olan Gölpa Gençlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den stadyumlarının yenilenme isteğini pankartla dile getirmişti. O gün Gölpazarı İlçe Stadı'nda Bozüyük temsilcisi İçköyspor ile karşı karşıya gelen Gölpazarı Belediyespor'un taraftar grubu Gölpa Gençlik bir pankart açmıştı. Gölpazarılı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e ithafen, "Sayın Bakanım tarlada değil sahada oynamak istiyoruz. Gereğini arz ederiz. Gölpa Gençlik" ifadelerine yer vermişti. Bu pankart sonrası Bakan Dönmez duyarsız kalmayarak, memleketinin stadının yenilenmesi için girişler başlatmıştı. Soyunma odası, tribünleri ve köstebek tarlasını andıran zeminin yenilenmesi sonrası Gölpazarıspor Bilecik 1. Amatör Lig 2020-2021 futbol sezonunun ikinci haftasında kendi sahasında seyircinin önüne çıktı. Gölpazarı Belediyespor taraftarları bu kez de "Sesimizi duydunuz, teşekkür ederiz sayın bakanım. Gölpa Gençlik" yazılı pankart açtılar. Gölpazarı Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Demirköyspor'u 23'üncü dakikada takım kaptanı Ali Onur Şen, 70'inci dakikada Burak Açıkgöz ve 83'üncü dakika Akın Baydemir'in golü ile 3-0 kazandı.

(Cem Kaan Toka/İHA)