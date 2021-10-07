BALIKESİR - Royal Hastanesi Bandırmaspor hedef galibiyet serisi yakalamak - Son Dakika

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Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, galibiyetlerini sürdürmek istediklerini belirterek, "Son oynadığımız Adanaspor A.Ş'i deplasmanda 5-1 yenerek sadece bir maç kazandık, önemli olan bunun devamını getirmek." dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel, kulübün TOKİ'deki tesislerinde ligle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Geride kalan 8 haftada 5 galibiyetleri ve 3 mağlubiyetleri bulunduğunu hatırlatan Gürsel, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

Gürsel, galibiyetlerini sürdürmek istediklerini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son maçımızı da kazandık ama bunun devamı da gelmesi lazım. Futbolda daima dün yok, bugün var. Önceki maçtan aldığımız özgüveni bir sonraki maça yansıtmamız lazım. Sezon sonunda önemli olan nerede olacağımız. Bizim amacımız takımımızı geliştirmek. Üstüne koyarak iyi bir oyun sergilemek. Gelenlerin de bizim de, oyuncumuzun da keyif aldığı Bandırmaspor'u en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Son oynadığımız Adanaspor'u deplasmanda 5-1 yenerek sadece bir maç kazandık, önemli olan bunun devamını getirmek."

Gürsel, 16 Ekim Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadında oynayacakları MKA Ankaragücü maçıyla ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Ankaragücü iyi bir takım tecrübeli, deneyimli oyunculardan kurulu. Büyük bir camia. Biz de iyi bir ekibiz, bütün takımlarla karşı karşıya geleceğiz. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. İki hafta milli maç arasında 10 günlük çok uzun bir hazırlık süremiz var. En iyi şekilde hazırlanıp, en iyi şekilde de o maçta çıkıp oynayacağız. Neticenin güzel olacağını düşünüyorum." dedi.