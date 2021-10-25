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Son dakika: SPOR Sergen Yalçın: Fırat hoca iyi maç yönetti, penaltı kararı çok doğruydu - Son Dakika

Son dakika: SPOR Sergen Yalçın: Fırat hoca iyi maç yönetti, penaltı kararı çok doğruydu

25.10.2021 23:33

Son dakika haberler... Sergen Yalçın: Fırat hoca iyi maç yönetti, penaltı kararı çok doğruydu'İki camiaya yakışır güzel bir maç oldu''Fatih hoca, Türkiye'nin en başarılısı''1-2 maçta işler iyi gitmedi diye ciddi sorunlar aramak mantıklı değil''Kalan maçların 3'ünü de kazanmak için oynayacağız''İyi oynadığımız bir...

Sergen Yalçın: Fırat hoca iyi maç yönetti, penaltı kararı çok doğruydu

'İki camiaya yakışır güzel bir maç oldu'

'Fatih hoca, Türkiye'nin en başarılısı'

'1-2 maçta işler iyi gitmedi diye ciddi sorunlar aramak mantıklı değil'

'Kalan maçların 3'ünü de kazanmak için oynayacağız'

'İyi oynadığımız bir maçta 4-1 kaybetmek bizi çok üzdü'

Olgucan KALKAN/ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'Fırat hoca iyi maç yönetti. Çok güvendiğim bir hoca kendisi. Bence verdiği penaltı kararı doğruydu, çok iyi gördü. Ama bize de aynı kararları verin. Maçı 5 dakika uzatıp, 10 dakika oynatma' dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Derbilerin önemli olduğuna dikkat çeken Yalçın, 'Kazanmak zordur ve her türlü ihtimale açıktır. Güzel bir maç oldu, dostça bir mücadele oldu. Oyuncular çok dürüst davrandılar ve iki camiaya yakışır güzel bir maç oldu. Berabere de bitebilirdi. Kazanmak çok önemliydi. Son dönemde yaşadığımız iyi olmayan sonuçlar var. Özellikle Şampiyonlar Ligi'yle geldiği için doğal olarak üzerimizde bir baskı oluşturdu. Son maçlarda aldığımız sonuçların etkisi var. Bu durum antrenmanlarda da oyunlarda da belli oluyor. Geniş bir kadro kurduk. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra yaşadığımız sakatlıklar takımın dağılmasına ve düzenin bozulmasına neden oldu. Oyuncuların dönüşleri de kolay olmuyor. Doğal olarak ritimleri yakalamaları zaman alıyor. Bu zamanı da vermek zorundayız. İyi oynayan, mücadele eden savaşan ve kazanmak için her şeyi veren bir oyuncu grubu vardı sahada. Bu isteğimiz, arzumuz ve gücümüz devam ettikçe, oynadığımız maçlarda bundan sonra iyi sonuçlar gelecektir diye düşünüyorum. Lig adına konuşmak için çok erken. Daha ilk çeyrekteyiz. Önemli olan total başarıdır. Sadece 1 maçlık sonuçlar bizi mutlu etmemeli. Mayıs ayına kadar gidecek bir serüven var ve önemli olan mayıs ayında nerede olduğunuzdur. Bunu sonuna kadar zorlayacağız. Geçen sezon bunu becerdik ve bu sefer de sonuna kadar savaşacağız' diye konuştu.

'FATİH HOCA, TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILISI'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile maç öncesi gerçekleştirdiği sohbet hakkında da açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, 'Fatih hoca benim antrenörlüğümü yaptı. Çok severim. Rakip olabiliriz ama sevgim, saygım asla bitmez. Türkiye'nin en başarılı isimlerinden ve hatta en başarılısı. Onun bugüne kadar elde ettiği başarıları bundan sonra yakalayabilecek birisi olduğunu düşünmüyorum. Biraz oyunla ilgili ve biraz da Avrupa'daki aldığımız sonuçları konuştuk. Biraz bilgiler verdi bize oyunla ilgili' ifadelerini kullandı.

'1-2 MAÇTA İŞLER İYİ GİTMEDİ DİYE CİDDİ SORUNLAR ARAMAK MANTIKLI DEĞİL'

'Biz geldiğimizden bu yana sistemi değiştirmedik' diyen Yalçın, 'Lizbon maçında baskıyı önde yaptık. 3 savunmacıyla oynayıp cevap vermek için başka şekilde başlıyoruz. Ön alan için oyuncu sayısını kalabalık tutuyoruz. Tabii bunun riskleri var. Oynadıkları sisteme aşina takımlarla oynuyorsunuz. Geçişi çok hızlı yapıp sıkıntı oluşturuyorlar. Pozisyon veriyoruz ama pozisyon da buluyoruz. En az da rakip kadar pozisyon buluyoruz. Yaptığımız basit hatalar oluyor. Kornerden 3 tane gol yersen, mücadeleyi kazanamazsın. Buna niye çalışmadın diyorlar. 2,5 senede kornerden kaç gol yedin. Aynı duran top organizasyonlarıyla oynuyoruz 2,5 senedir. Bu futbol, hatalar oyunu, gol yiyorsun bir şekilde, yiyebilirsin. 1-2 maçta işler iyi gitmedi diye ciddi sorunlar aramak mantıklı değil. Sonucu bilemeyiz. Belki iyi olmayacak, belki iyi olacak. Kesinlikle sabit oynadığımız bir oyun var ve bunu oynayacağız' açıklamasında bulundu.

'KALAN MAÇLARIN 3'ÜNÜ DE KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ'

2 gol atan Larin'in eski görüntüsüne dönmesine mutlu olduğunu belirten Yalçın, 'Geçen seneki oyunlarına yakın bir oyun sergilemesi ve arkasındaki Umut Meraş'ın çok iyi oynaması beni memnun etti. Larin, geçen seneki görüntüsünden bazı sahneler izletti. O da sakatlık yaşadı. Yazın milli takımdaydı, çok maç oynadı. Güçlenerek dönüyor. Pjanic ve Alex de sakatlık yaşadı. Biraz zaman alacak belli bir seviyeye çıkmaları. Sabırlı olmalıyız. Oyuncular çok üst düzey isimler. Ama belli bir süre sonra fizik durumu bazı şeylere müsaade etmiyor. Ama onlar da oynayarak ritimlerini bulacaktır. Şampiyonlar Ligi'ndeki şu anda duruma bakarsak, çıkma ihtimalimiz zor. Avrupa Ligi'ne devam edebilir miyiz, buna bakacağız. Kalan maçların 3'ünü de kazanmak için oynayacağız. Lig çok başka bir kulvar. Burada total durumu göz önüne almamız gerekiyor. Tabii ki hedefimiz nisan, mayıs ayını en yukarıda görmek. Henüz ilk çeyrekteyiz ve oturmamış şeyler var. Bunları oturtup ligin ikinci yarısı için farklı bir plan program yapabiliriz. Bunları konuşmak için henüz erken, biraz bekleyelim' dedi.

'İYİ OYNADIĞIMIZ BİR MAÇTA 4-1 KAYBETMEK BİZİ ÇOK ÜZDÜ'

Sporting Lizbon karşılaşmasıyla ilgili de konuşan Yalçın, 'Tabii ki benim söylediğim her şey doğru diye bir durum yok. Bunlar sadece benim fikirlerim, beğenmeyebilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum ve söylediklerim beni bağlıyor. Biz de Lizbon maçında yan toptan attık golü. Çalışıyorlardı madem, neden yediler o zaman golü. Biz de bugün Necip'in aşırtmasıyla gol attık. Birisi ön direkte aşırtıyor, birisi topu kaptırıyor. Hatalar oyunu bu, bunlar normal. Sporting Lizbon maçı için 4-1'lik bir durum olmadığını söyledim. Duran toptan yedik golleri, akan oyunda yemedik. Duran topta vurdurursan golü yersin. 2 senedir duran toplarda aynı pozisyonu alıyoruz ve az gol yiyoruz. Ama bazen konsantrasyon bozukluları olabiliyor. İyi oynadığımız bir maçta 4-1 kaybetmek bizi çok üzdü. İyi oynadığımızı ve çok mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Basit hatalar yapınca bu durum bizi başka kafaya götürebiliyor. Ben de açıklamalarda hata yapabilirim. Bu beni bağlar' şeklinde konuştu.

'FIRAT HOCA İYİ MAÇ YÖNETTİ, PENALTI KARARI ÇOK DOĞRUYDU'

Başarısızlık durumunda ilk gidenin teknik direktör olduğunu söyleyen Yalçın, 'Kalecimiz Türk. Ülke içindeki maçlarda sol bekimiz Türk olacak. Bugün için Necip'i tercih ettim. Bu tercih eleştirilebilir mi, tabii ki eleştirilebilir. Ama skora göre eleştirmeyin. 3'üncü Türk'ü stoperde tercih ettik bugün. Necip, Umut ve Ersin bugün çok iyi oynadılar ama belki bir sonraki maçta iyi oynamayacaklar. Her zaman maç kazanılacak diye bir durum söz konusu değil. Biz kazanmak için mücadele ediyoruz ama bazen olmayabilir. Yaptığımız işin en kötü yanı sadece başarıya endeksli olması. Başarısızlık durumunda ilk gidecek kişi de teknik direktör. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. Avrupa'da sezonda kaç hoca değişiyor, bizim ligde kaç hoca değişiyor. Doğal olarak da bu durum beni ve birçok arkadaşımı zor duruma sokuyor. İşin gerçeği bu' ifadelerini kullandı.

'FIRAT HOCA İYİ MAÇ YÖNETTİ, PENALTI KARARI ÇOK DOĞRUYDU'

Maçın hakemi hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, 'Bence Fırat hoca iyi maç yönetti. Çok güvendiğim bir hoca kendisi. Ufak tefek hatalar olabilir tabii. Bence verdiği penaltı kararı doğruydu, çok iyi gördü. Ama bize de aynı kararları verin. Maçı 5 dakika uzatıp, 10 dakika oynatma. ya da Amerikan futbolundan gol yedirmeyin' dedi.

Son dakika: SPOR Sergen Yalçın: Fırat hoca iyi maç yönetti, penaltı kararı çok doğruydu
Son dakika: SPOR Sergen Yalçın: Fırat hoca iyi maç yönetti, penaltı kararı çok doğruydu
Son dakika: SPOR Sergen Yalçın: Fırat hoca iyi maç yönetti, penaltı kararı çok doğruydu
Son dakika: SPOR Sergen Yalçın: Fırat hoca iyi maç yönetti, penaltı kararı çok doğruydu
Son dakika: SPOR Sergen Yalçın: Fırat hoca iyi maç yönetti, penaltı kararı çok doğruydu

Sergen Yalçın, Türkiye, Fatih, Fırat, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: SPOR Sergen Yalçın: Fırat hoca iyi maç yönetti, penaltı kararı çok doğruydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: SPOR Sergen Yalçın: Fırat hoca iyi maç yönetti, penaltı kararı çok doğruydu - Son Dakika
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