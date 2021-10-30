Üye Girişi
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu - Son Dakika

Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu

30.10.2021 10:23

Gelen son dakika haberine göre Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer olduVIDEO YOKOlgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de bir kamu bankasına portföy yöneticisi olarak çalışan Serkan Oktay (48), ilerleyen yaşına rağmen Edirne Süper Amatör Ligi'nde kalecilik yapmaya devam ediyor.

Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu

VIDEO YOK

Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de bir kamu bankasına portföy yöneticisi olarak çalışan Serkan Oktay (48), ilerleyen yaşına rağmen Edirne Süper Amatör Ligi'nde kalecilik yapmaya devam ediyor. 36 yıldır yeşil sahalardan hiç kopmayan ve son olarak transfer olduğu Saraçhane spor'da takımla birlikte maça ilk 11'de çıkan Oktay, "Devam ettiğim sürece futbol oynamak istiyorum. En az 50 yaşına kadar sürdürmek istiyorum" dedi.

Futbola mahalle arasında minyatür kale maçlarla başlayan ve 11 yaşında lisansı çıkan evli ve 1 kız çocuk babası Serkan Oktay, halen amatör liglerde top koşturuyor. Geçtiğimiz günlerde Edirne Süper Amatör Lig takımlarından Saraçhanespor'a transfer olan Oktay, önceki gün ilk maçına çıkarak takımının kalesini korudu. Halen ilk günkü gibi zinde olduğunu, gücünün yettiği kadar yeşil sahalarda olmak istediğini belirten Oktay, genç nesle de mutlaka spordan uzaklaşmamaları tavsiyesinde bulundu. Yaklaşık 36 yıldır sahalarda olduğunu dile getiren Oktay, "1984'te lisansım çıktı. O zamandan beri bilfiil futbolun içerisindeyim. Futboldan hiç kopmadım. Antrenmanlarımı düzenli yapıyorum. Gerek sahada, gerek spor salonunda sürekli çalışıyorum. Aynı zamanda bir kamu bankasında çalışıyorum. İşim sürekli oturarak yapılan bir iş. Bu nedenle bedenimi zinde tutmak için de antrenmanları kaçırmamaya çalışıyorum" dedi.

'ABDULLAH AVCI BANA İKİ GOL ATTI, ELENDİK'

36 yılda bir çok takımda forma giydiğini belirten Oktay, " Edirnespor'da 5 yıl oynadım ve takım kaptanlığı yaptım. İlk futbola Pehlivanköyspor'da başladım. Orada minik yıldız a takımındaydım. Kırcasalihspor'da oynarken amatör ligler Türkiye şampiyonasına katıldım. Küçük bir anım var orada. Vefa ile oynarken 2-1 öndeydik. Vefa'da da şu anda Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı oynuyordu. 2 tane gol attı bana ve 3-2 yendiler bizi, onlar çıktı bir üst tura" diye konuştu.

Halen zinde olmasını ise düzenli beslenmesine bağlayan Oktay, "Düzenli beslenmeye çalışıyorum. Benim olmazsa olmazım budur. Mesela en son ne zaman baklava yedim hatırlamıyorum. Özellikle çok fazla hamur işi yememeye gayret gösteriyorum. Bu tarz vücuda ağırlık verecek şeylerden kaçınıyorum. Antrenmanlarımı sürekli yapıyorum. Bu şekilde zinde kalmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

'DİJİTAL ÇAĞ, YENİ NESLİ SPORDAN UZAK BIRAKTI'

Gücünün yettiği sürece yeşil sahalarda olmak istediğini kaydeden Oktay, "Devam ettiğim sürece futbol oynamak istiyorum. En az 50 yaşına kadar sürdürmek istiyorum. Gençler eskisi gibi değiller. Dijital çağ gençleri biraz sahalardan, mahalle aralarındaki oyunlardan uzaklaştırdı. Mahalle aralarında artık çocukları göremiyorsunuz. Futbol mahalle arasında başlıyor aslında. Japon kale, minyatür kale, tek kale ve sonradan futbol sahalarına geçiyordunuz eskiden. Ama artık dijital çağdayız ve gençler biraz mahalle aralarından, sokaklardan, spordan uzak kaldılar. Spor her yaşta lazım çünkü sizi bir sürü kötü alışkanlıktan uzak tutuyor" ifadelerini kullandı. Takım arkadaşlarıyla iletişiminin de çok iyi olduğunu, onlara ağabeylik yaptığını belirten Oktay, "Takımdaki çocuklarla iletişimim çok iyi. Futbolun içerisinden geldiğim için nasıl anlaşacağımı biliyorum. Ağabeylik, önderlik yapmaya çalışıyorum. Bu geldiğim takımdaki kaleci arkadaşımı çok beğeniyorum mesela. Onun bana katacağı çok şey var, ama benim de ona katacağım çok şey var. Elimden gelince yardımcı olmaya çalışıyorum onlara" dedi.

'TOP OYNAMAYA ÇOK HEVESLİ'

Saraçhanespor Teknik Direktörü Ali Karaaslan da, Oktay'ın futbola çok hevesli olduğunu belirtti. Karaaslan, "Kendisi top oynamaya çok hevesli. Hevesliyse yaşın hiçbir önemi yok. Şu anda da ilk 11'de koydum onu kaleye. Takımımızda ağabeylik yapacak. Kalecilerimizi de çalıştıracak ve ihtiyaç duyduğumuz sürece onu oynatacağız. İyi bir insan olduğunun sondajını yaptık. Sporu seviyor. Sporu seven insandan kötülük gelmez" diye konuştu.

Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu

Amatör Lig, Futbol, Edirne, Kamu, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmir depreminde ikiz yeğenlerini kaybeden İclal Aydın, ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla duygulandırdı 14:24 İzmir depreminde ikiz yeğenlerini kaybeden İclal Aydın, ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla duygulandırdı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den 14:07 Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz 13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz
13:32 "Parkta ceset gömüyorlar" ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Ölen köpeğini defnettiği ortaya çıktı Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı 13:20 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı 12:41 Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin 12:02 Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı 11:57 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı

Son Dakika Haberleri
14:01 Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım
13:51 Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti
13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz
13:28 Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama
13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim
13:25 Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı
12:52 Dolar ne kadar? Bugün dolar kaç lira? Dolar düşecek mi?
12:35 Galatasaray'da 100 milyon liralık plan devrede
12:35 Joe Biden'dan Papa'ya Madeni para hediyesi
Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde         
14:30
Eve tavuk kanadı siparişi eden kadın, kutunun içine yanlışlıkla konulan kafatasını ısırdı Eve tavuk kanadı siparişi eden kadın, kutunun içine yanlışlıkla konulan kafatasını ısırdı         
14:07
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
14:02
Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı         
13:39
Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı         
12:53
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız         
11:17
1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu         
11:15
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 14:45:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! SPOR Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement