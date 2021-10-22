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Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürüyor

22.10.2021 20:44

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, 24 Ekim Pazar günü sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, 24 Ekim Pazar günü sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, açma germe, top tutma, manşet, servis, blok smaç ve geriden oyun kurma çalışmaları yapıldı.

Aksoy, antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir kadrolarının olduğunu, uyum açısından biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Takım olarak hedef maçlarını kazandıklarını ifade eden Aksoy, "Oynadığımız üç maçı da kazandık. Şimdi önümüzde zor bir maç var. Geçen yıl burada Galatasaray HDI Sigorta ile başa baş mücadele ettik ama 3-2 kaybettik. Bu maça, o karşılaşmanın rövanşı gözüyle bakıyorum. Servis etkinliğini elimizde tutar da iyi servisler atarsak, başa baş oynarız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül ise güçlü bir ekip olduklarını belirterek, "Bizim için Galatasaray, Fenerbahçe fark etmez. Sorgun Belediyespor güçlü takım, iddialı takım, kendi sahasında herkesi yenebilecek kapasitede bir takım. Bunu pazar günü taraftarımızın da desteği ile herkese göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Orçun Ergün, Galatasaray'ın büyük bir camia olduğunu ancak maça da kendi açılarından baktıklarını ifade etti.

Orçun Ergün, şunları kaydetti:

"Kendi evimizde oynayacağımız Galatasaray HDI Sigorta maçında iyi bir avantaja sahip olduğumuzu düşünüyorum. Biz sahamızda her takımla başa baş mücadele edecek güçteyiz ama önce bunu sahaya yansıtmalıyız. Evimizde oynadığımız ilk maç hafta içi olduğu için pek taraftar gelmemişti. Pazar günü büyük bir taraftar desteğini de ardımıza alarak Galatasaray'ı eli boş göndereceğiz."

Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Sorgun Belediyespor, Galatasaray, Sigorta, Pazar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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