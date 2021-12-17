Spor Söyleşileri - Duygu Turan & Nazım Çelik - Son Dakika
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Spor Söyleşileri - Duygu Turan & Nazım Çelik

17.12.2021 06:15

Spor Söyleşileri - Duygu Turan & Nazım Çelik 15 - 23 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Jesolo şehrinde yapılan Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan iki sporcumuz sizlerle buluşuyor.

Spor Söyleşileri - Duygu Turan & Nazım Çelik 15 - 23 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Jesolo şehrinde yapılan Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan iki sporcumuz sizlerle buluşuyor.

Etkinlik Türü: Söyleşi

Etkinlik Tarihi: 18 Aralık 2021, Cumartesi

Etkinlik Mekanı: İTO 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Etkinlik Saati: 19: 00

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Spor Söyleşileri - Duygu Turan & Nazım Çelik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Söyleşileri - Duygu Turan & Nazım Çelik - Son Dakika
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