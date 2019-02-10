Spor Spikeri Arıkan Ünye'de Söyleyişe Katıldı

TRT Spor Spikeri ve Spor Programları Yapımcısı Erdoğan Arıkan
, Ünye Futbol
Kulübünün düzenlediği "Futbol ve İletişim" konulu söyleşiye katıldı.
Arıkan, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen söyleşide, gençlerle spora ilişkin deneyimlerini paylaştı.
Mesleğindeki ilk deneyimlerinden birinde Ünyespor'un maçını anlattığını belirten Arıkan, "Mesleğe yeni başladığımda ilk maçlarımdan birini Ünye'de anlatmıştım. 1992-1993 futbol sezonuydu, Ünye'ye Ünyespor'un maçını anlatmaya gelmiştim. O zaman Ünyespor'un maçları radyodan verilmeye değer maçlardandı. Çünkü Ünyespor bugünkü Süper Ligi zorlayan takımdı o yıllarda ve şimdi yıllar sonra buraya gelmek benim için çok güzel." dedi.
Arıkan, başarılı futbolcu olmak için sadece yetenekli olmanın yeterli gelmediğini kaydederek, "İçinizden mutlaka başarılı futbolcular çıkacaktır. Bu başarılı futbolcular neden siz olmayasınız. Başarılı futbolcu olmak için sadece yetenekli olmanız yetmiyor. Bu yeteneği desteklemeniz gerekiyor. Neyle destekleyeceksiniz, çalışmayla, iradeyle, dayanıklılıkla." diye konuştu.
Minik sporculara tavsiyelerde bulunan Arıkan, başarıda torpilin yerinin asla olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Bana şu söylemle çok geliyorlar. Diyorlar ki 'Elinden tutan birisi olsaydı Türkiye
'nin en iyi futbolcusu olabilirdi.' Ben de diyorum ki onlara, 'Eğer birisi elinden tutulmaya ihtiyaç duyuyorsa Türkiye'nin en iyi futbolcusu olamazdı.' Çevrenizde böyle yetenekli insanlar vardır. Elinden kimse tutmadı, bir şey olmadı gözüyle bakılan. Ona bakın acaba o yeteneğini nasıl sergiledi, doğru sergiledi mi? O yeteneğini kendi kişiliğiyle destekledi mi? Çalıştı mı yeterince? Kendine önem verdi mi? Kendine baktı mı? Arkadaşlarından daha çok çalıştı mı? İşte bu önemli. Şuna emin olun. Torpille bir yere kadar gidebilirsiniz belki ama üst düzey bir futbolcu olmak istiyorsanız asla torpille Süper Lig'de oynayamazsınız. Hiçbir teknik direktör sizi torpille oyuna almaz. Takıma sokmaz, takımın parçası yapmaz çünkü orada hep kazanmak zorundasınız. Hep iyi olmak zorundasınız. Oraya kendimizi hazırlayabilmek için de daha şimdiden bu yaşlarda iyi çalışmak ve kendimize her yönden yatırım yapmak gerekiyor. Sadece yetenek bizi sahaya çıkarabilir ama ileriye doğru götüremez."
Ünye Futbol Kulübü Başkanı Metin Tamtürk, düzenledikleri söyleşiyle amaçlarının spor meslek alanında rol model olmuş değerli isimleri, kulüplerinde bulunan futbolcu adayı gençlerle buluşturarak onlara ışık tutması olduğunu söyledi.
Söyleşiye, Ordu
İl Futbol Temsilcisi Ali Osman
Osma, Medya Direktörü Emre Vural, Ünye Futbol Kulübü Başkanı Metin Tamtürk, futbol kulübünün küçük sporcuları ve aileleri başta olmak üzere sporseverler katıldı.