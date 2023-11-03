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Kanal kanal meslektaşlarının maaşını söyleyen spor spikeri isyan etti: Yazıklar olsun - Son Dakika

Kanal kanal meslektaşlarının maaşını söyleyen spor spikeri isyan etti: Yazıklar olsun

Son Güncelleme: 03.11.2023 12:18

Spor spikeri Zihni Altunkaynak, en yüksek maaş alan meslektaşının ayda 23 bin lira kazandığını öne sürerek isyan etti. Altunkaynak yaptığı açıklamada, ''Bu mesleğin onuru ve şerefi ayaklar altına alınmıştır! Yazıklar olsun!'' dedi.

Spor müsabakalarının sesi olan spikerlerin aldığı maaşla ilgili ortaya atılan iddia çok konuşuldu. Spor spikeri Zihni Altunkaynak, en iyi kazanan meslektaşının 23 bin lira maaş aldığını belirtti.

"YAZIKLAR OLSUN"

Zihni Altunkaynak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul şartlarında gelin hem spikerlik yapın hem de yaşayın arkadaşlar! Bu mesleğin onuru ve şerefi ayaklar altına alınmıştır! Yazıklar olsun!" ifadelerini kullanarak kurum kurum maaşları paylaştı.

EN YÜKSEK MAAŞ 23 BİN LİRA

Altunkaynak'ın iddiasına göre beIN Sports'un spikerleri, 17 ila 23 bin lira arasında kazanıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN'de spikerlere maç başı 2 bin 500 lira, Tivibuspor'da bin 750 lira, D-Smart'ta ise bin 500 lira ödeniyor.

İşte o paylaşım:

Spor spikeri kurum kurum maaşları söyleyip isyan etti: Yazıklar olsun

Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Medya Kanal kanal meslektaşlarının maaşını söyleyen spor spikeri isyan etti: Yazıklar olsun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanal kanal meslektaşlarının maaşını söyleyen spor spikeri isyan etti: Yazıklar olsun - Son Dakika
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