Spor spor bakanı kasapoğlu spor kulüpleri ve federasyonlar çalıştayı hepimiz için bir fırsat - Son Dakika

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Spor spor bakanı kasapoğlu spor kulüpleri ve federasyonlar çalıştayı hepimiz için bir fırsat
6 saat önce
SPOR Spor Bakanı Kasapoğlu Spor Kulüpleri ve Federasyonlar Çalıştayı hepimiz için bir fırsat (1)
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:09 Kaynak: DHA
SPOR Spor Bakanı Kasapoğlu Spor Kulüpleri ve Federasyonlar Çalıştayı hepimiz için bir fırsat (1)
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