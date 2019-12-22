Spor spor beşiktaş taraftarının derbi yolculuğu başladı - Son Dakika
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Spor spor beşiktaş taraftarının derbi yolculuğu başladı

6 saat önce

SPOR Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğu başladıAli DANAŞ - Olgucan KALKAN - İSTANBUL DHABeşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe maçını izlemek üzere FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne doğru yola çıktı.

SPOR Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğu başladı

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN - İSTANBUL DHA

Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe maçını izlemek üzere FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne doğru yola çıktı.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplandı. 2 bin 280 Beşiktaş taraftarı, bilet kontrollerinin ardından otobüslere alındı. Siyah-beyazlı taraftarları taşıyan 35 otobüs, güvenlik önlemlerinin ardından da polis eşliğinde FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne doğru yola çıktı.

Spor spor beşiktaş taraftarının derbi yolculuğu başladı

Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:25 Kaynak: DHA
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