Son dakika: Atatürk Üniversitesinde iki bölüm Spor Bilimleri Derneğince akredite edildi - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi bölümleri Spor Bilimleri Derneğince akredite edildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Derneğine bağlı Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulunca (SPORAK) yapılan incelemeler sonucunda Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi bölümlerinin normal öğretim lisans programları 2 yıl süreyle akredite olmaya hak kazandı.

Mevcut eğitim programlarının ilerletilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve yeni programların geliştirilmesi konularında yönlendirici rol oynamak amacıyla süreci takip eden kurul, ikinci yılın sonunda ara değerlendirme sonucuna göre bu sürenin 3 yıl daha uzatılabilmesinin uygunluğuna karar verdi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" kapsamında üniversite bünyesinde verilen eğitim kalitesinin tescillenmesi açısından akreditasyon süreçlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Diğer fakültelere olduğu Spor Bilimleri Fakültesine de gereken desteği verdiklerini aktaran Çomaklı, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim kurumlarının yüksek standartlarını garanti etmeleri ve sürekli geliştirerek kaliteyi artırmaları açısından akredite önemlidir. Bu çalışmalarımız sonucunda ilgili bölümlerimizin akredite olmasından büyük mutluluk duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı ise bölümlerinin akredite olmasından dolayı mutlu olduklarını bildirdi.

Süreçte kendilerine destek olan üniversite yönetimine teşekkür eden Kishalı, "Gerek donanımlı öğretmenler yetiştirmek gerekse de milli sporcuların yeteneklerini geliştirmek amacıyla kaliteden ödün vermeden eğitimine devam eden Spor Bilimleri Fakültesinin iki bölümünün akredite olmasından dolayı oldukça mutlu olduk. Fakültemizin eğitim-öğretim niteliğini yükselterek alanında aranan spor insanları yetiştirme vizyonu çerçevesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi programlarımız akredite edilme başarısı göstermiştir." ifadelerini kullandı.