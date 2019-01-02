Son Dakika Haberleri: Spor Spor Futbol Takımlarının Kampı İçin Belek'te Yağış Tehditi !..

Spor Spor Futbol Takımlarının Kampı İçin Belek'te Yağış Tehditi !..

1 saat önce

Spor Futbol takımlarının kampı için Belek'te yağış tehditi !..Sağanak sonrası kamp sahalarını ve tarım alanlarını su bastıNamık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri ve futbol takımlarının devre arası kamp yapacağı bazı tesisler...

Spor Futbol takımlarının kampı için Belek'te yağış tehditi !..

Sağanak sonrası kamp sahalarını ve tarım alanlarını su bastı

Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri ve futbol takımlarının devre arası kamp yapacağı bazı tesisler su altında kaldı.

Serik'te dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Acısu Deresi'nin seviyesi yükseldi. Derenin yakınındaki Karadayı, Belek ve Kadriye mahallelerinde geniş su birikintileri oluştu. Bölgede buğday ekili tarım arazilerinin yanı sıra devre arası çalışmaları için takımların kamp yapacağı futbol sahaları da su altında kaldı.

Özellikle Belek bölgesindeki kamp tesislerinin bulunduğu alanları su bastı. Bölgede yağışın etkisini azalarak sürdürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:24 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaş İndirim Beklerken Damacana Suya Bir Kez Daha Zam Yaptılar Tekirdağ Sahilinde Deniz Turuncu Renge Büründü

Son Dakika! MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye Hakaret Eden Videosuna Tepki Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 16:04:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Spor Futbol Takımlarının Kampı İçin Belek'te Yağış Tehditi !..
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]