Spor Spor Futbol Takımlarının Kampı İçin Belek'te Yağış Tehditi !..
1 saat önce
Spor Futbol takımlarının kampı için Belek'te yağış tehditi !..Sağanak sonrası kamp sahalarını ve tarım alanlarını su bastıNamık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri ve futbol takımlarının devre arası kamp yapacağı bazı tesisler...
Spor Futbol
takımlarının kampı için Belek
'te yağış tehditi !..
Sağanak sonrası kamp sahalarını ve tarım alanlarını su bastı Namık Kemal
KILINÇSERİK (Antalya
), (DHA
) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri ve futbol takımlarının devre arası kamp yapacağı bazı tesisler su altında kaldı.
Serik'te dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Acısu
Deresi'nin seviyesi yükseldi. Derenin yakınındaki Karadayı, Belek ve Kadriye mahallelerinde geniş su birikintileri oluştu. Bölgede buğday ekili tarım arazilerinin yanı sıra devre arası çalışmaları için takımların kamp yapacağı futbol sahaları da su altında kaldı.
Özellikle Belek bölgesindeki kamp tesislerinin bulunduğu alanları su bastı. Bölgede yağışın etkisini azalarak sürdürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:24 Kaynak: DHA
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