Spor spor gmg kırklarelispor - fenerbahçe maçı öncesinde gerginlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor spor gmg kırklarelispor - fenerbahçe maçı öncesinde gerginlik - Son Dakika

Spor spor gmg kırklarelispor - fenerbahçe maçı öncesinde gerginlik

7 saat önce

SPOR SPOR GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı öncesinde gerginlik (2)(Tür: Spor)

SPOR SPOR GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı öncesinde gerginlik (2)

(Tür: Spor)

Spor spor gmg kırklarelispor - fenerbahçe maçı öncesinde gerginlik

Kırklarelispor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

3750 kişi kapasiteli Kırklareli Atatürk Stadı'nda 10 bin kişi Fenerbahçe maçını takip etti
Ersun Yanal: Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil Ali Koç'un Kırklareli Stadı'ndaki görüntüsü Fenerbahçelileri mest etti Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ilk acı haber geldi

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 23:06:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor spor gmg kırklarelispor - fenerbahçe maçı öncesinde gerginlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]