Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Fraport Tav Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Sarı Kartlar: Gökdeniz Bayraktar, Edinaldo Pereira, Ruud Boffin , Eren Albayrak, Amilton da Silva (Antalyaspor), Fouseni Diabate, Younousse Sankhare, Erol Can Akdağ (Giresunspor)

Goller: Alfredo Kulembe Ribeiro (dk. 20 ve 49) (Antalyaspor), Fousseni Diabate (dk. 90+5 pen.) (Giresunspor)

49. dakikada gelişen Antalyaspor atağında defansın arkasına atılan topla ceza alanına giren Bünyamin penaltı noktasına yerden gönderdi, Riberio topun gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında GZT Giresunspor , sahasında Fraport Tav Antalyaspor 'u konuk etti. Karşılaşma 2-1 Fraport Tav Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

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