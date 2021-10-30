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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

30.10.2021 16:19
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında A. Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında A. Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada sağdan Rosier'in ortasına ceza sahasında iyi yükselen Kenan Karaman'ın kafa vuruşunda kaleci Munir son anda topu çeldi.

73. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde Mehmet Topal'ın topuğu ile vuruşunda top filelerle buluştu. Ancak hakem Cüneyt Çakır'ın tavsiye üzerine VAR incelemesi gerçekleştirdi. İncelemenin ardından Montero'nun kalecinin görüş açısını kapattığı dolayısı ile ofsayt kararı ile golü iptal etti.

90+3. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Dylan Louis'in pasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Kamara'nın kaleciden karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda top auta gitti.

Stat: Hatay

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Hatayspor: Munir xxx, Sam Adekugbe xx, Burak xxx, Fatih xxx, Kamil Ahmet xx, Riberio xx, Mehdi xx (Muhammed Mert dk. 85 '), Traore xxx, Lobjanidze xx (Kamara dk. 70 xx), El Kaabi xx (Dylan Louis dk. 70 xx), Mame Diouf xxx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Falette, Emre Çolak, Bülent Cevahir, Sadık Baş, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Ersin xx, Umut xx, Montero xx, Vida xx, Rosier xxx, Atiba xx (Mehmet Topal dk. 68 xx), Necip xx (Salih Uçan dk. 68 xx), Larin xx, Teixeira xx (Güven Yalçın dk. 82 '), Ghezzal xxx (Gökhan Töre dk. 82 '), Batshuayi ' (Kenan Karaman dk. 24 xx)

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan, Can Bozdoğan, Welinton

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Lobjanidze (dk. 6) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Teixeira (Beşiktaş), Mehdi, Traore, Kamara (Hatayspor)

(Gökhan Aklan – Recep Dağdelen – Ahmet Arslan/İHA)

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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