Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Rassoul'un soldan ortasında kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Topun sahibi olan Yunus, Vokan'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
60. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Assombalonga, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu. 0-1
71. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Hasan Ali'nin altıpas önüne çevirdiği topa Chadli'nin kayarak vuruşu filelere gitti. 1-1
76. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta yerden gelen ortaya Aleksic'in ön tarafa hareketlenerek ceza alanı sol çaprazından gelişine yaptığı vuruşu kaleci Muric kornere çeldi.
81. dakikada Okaka'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Aleksic'in dönerek yaptığı vuruşu kaleci Muric güçlükle tokatlayarak dışarı gönderdi.
88. dakikada Deli'nin ceza sahasında Aleksic'e yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler, VAR'da izledikten sonra penaltı olarak değerlendirdi.
90+2. dakikada beyaz noktaya gelen Visca, topu kaleci Muric'in sağından ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Hakan Yemişken xx, Candaş Elbil xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Hasan Ali xx (Lima dk. 84 ?), Epureanu xx (Duarte dk. 46 xx), Ndayishimiye xx, Chadli xx (Deniz dk. 78 x), Mahmut xx, Visca xx, Berkay xx (Gulbrandsen dk. 65 x), Tolga xx (Aleksic dk. 65 x), Ömer Ali xx, Okaka xx
Yedekler: Muhammed, Ravil, Şener, Emre, Zulj
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Samet xx, Deli xx, Rassoul xx, Sinan xx, Stambouli xx, Yunus xx, Bjarnason xx (Gökhan dk. 68 x), Vargas xx (Ezeh dk. 79 x), Assombalonga xx (Balotelli dk. 68 x)
Yedekler: Ferhat, Tayyip Talha, Semih, Kaan, Tarık, İzzet, Metehan
Teknik Direktör: Vincenzo Montello
Goller: Assombalonga (dk. 60 pen.) (Adana Demirspor), Chadli (dk. 71), Visca (dk. 90+2 pen.) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Hasan Ali, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Gökhan (Adana Demirspor)
(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika