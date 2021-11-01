Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

88. dakikada Deli'nin ceza sahasında Aleksic'e yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler, VAR'da izledikten sonra penaltı olarak değerlendirdi.

81. dakikada Okaka'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Aleksic'in dönerek yaptığı vuruşu kaleci Muric güçlükle tokatlayarak dışarı gönderdi.

76. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta yerden gelen ortaya Aleksic'in ön tarafa hareketlenerek ceza alanı sol çaprazından gelişine yaptığı vuruşu kaleci Muric kornere çeldi.

60. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Assombalonga, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu. 0-1

58. dakikada Rassoul'un soldan ortasında kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Topun sahibi olan Yunus, Vokan'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

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