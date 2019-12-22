Spor spor toto türkiye tenis ligi'nin kura çekimi yapıldı - Son Dakika

Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nin kura çekimi yapıldı

Nesrin AYDIN YALDIZ/İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nin kura çekimi yapıldı. 14 erkek ve 13 kadın takımının mücadele edeceği Tenis Ligi, 23-28 Aralık tarihleri arasında ENKA Spor Kulübü'nde gerçekleşecek.

ENKA Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen kuraya Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve lige katılan takımların kulüp başkanları ile sporcuları katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, ligin 8 yıl aradan sonra tekrar yapılacağını belirterek, 'Bölgesel elemelerden Play-Off'a getirdiğimiz 14 erkek, 13 kadın takımının bugün kurasını çektik. Sporcularımızla, kulüp ve alt yapı antrenörlerimizle bu ligin heyecanını yaşıyoruz. Doğu ve Güneydoğu liglerinin organize edilmesinin yanı sıra 5 bölgedeki turnuvalar sonucunda Play-Off oynamaya hak kazanan ekiplerin katıldığı lige katılım çok yüksek. 8 yıl aranın ardından bu ligimizi tekrar hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Burada mücadele eden bütün takımlara ve sporculara başarılar diliyorum. Bundan önceki dönemde katılımın bu seviyede olmadığını söylemeliyim. Bu sene ligimizi organize ederken, sporcularımızın uluslararası arenada boy göstermedikleri tarihi seçmeye özen gösterdik. Eleme maçlarıyla birlikte toplamda 1000'e yakın sporcu organizasyonlarda boy gösterdi. Katılım bu denli olması da bizi sevindiren başka bir nokta" dedi.

Toplantı öncesinde Avrupa Tenis Birliği tarafından kariyer ödülüne layık görülen milli tenisçi Çağla Büyükakçay ve Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından 2019 yılında oyuna olan üstün hizmet ödülüne layık görülen antrenör Can Üner ödüllerini aldı. ENKA Spor Kulübü Başkanı Alparslan Tansuğ ile Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Büyükakçay ve Üner'e ödüllerini takdim etti.

Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde kura çekimi sonucu oluşan fikstür şu şekilde:

Erkeklerde ilk turu ENKA ve TED bay geçerken, Yalova- Alaçatı, ATDSK- GATİK, İSTAV- GEBZE Tenis, Topspin- Yenimahalle, Kültürpark- Play Tenis, Mersin Yelken- Mete Tenis eşleşti.

Kadınlarda ilk turu ENKA, TED ve Alaçatı bay geçerken, İSTAV- Gebze Tenis, Topspin-Kültürpark, Play Tenis- Adana Atlı, Yeşilyurt-ATK, Taç Spor-ATDSK ile eşleşti.