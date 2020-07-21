SPOR Spora hizmet edenler İstanbul'da bir araya geldi - Son Dakika

SPOR Spora hizmet edenler İstanbul'da bir araya geldi

SPOR Spora hizmet edenler İstanbul'da bir araya geldiVali Yardımcısı Ahmet Önal: Sporun ne olduğunu, ne anlama geldiğini iyi bildiğimi düşünüyorumBakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Babaoğlu: Bizim işimiz hep spor, sporu konuşmakOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA) -Sporun...

SPOR Spora hizmet edenler İstanbul'da bir araya geldi

Vali Yardımcısı Ahmet Önal: Sporun ne olduğunu, ne anlama geldiğini iyi bildiğimi düşünüyorum

Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Babaoğlu: Bizim işimiz hep spor, sporu konuşmak

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA) -

Sporun gelişmesine katkı ve destekte bulunan yetkili isimler İstanbul'da bir araya geldi.

Buluşmada; İstanbul'daki spor etkinliklerinin artırılması, daha fazla çocuk ve gencin spora kazandırılması adına yapılması gereken projeler tartışılırken, İstanbul'daki görevleri sona eren ve tayinleri çıkan vali yardımcılarına da veda edildi. Hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür edilip yeni görevlerinde başarılar dilendi.

Florya'da bulunan İBB Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona Vali Yardımcısı Ahmet Önal, Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, İBB Destek Hizmetler Daire Başkanı Mansur Güneş, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sait Yücel, Mehmet Yinanç, Mücahit Yinanç ve Profesör Dr. Fatma Ayanoğlu katıldı.

VALİ YARDIMCISI AHMET ÖNAL: SPORUN NE OLDUĞUNU, NE ANLAMA GELDİĞİNİ İYİ BİLDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM

İstanbul'da spor hizmetleriyle ilgili çalışmalarda bulunduğunu dile getiren Vali Yardımcısı Ahmet Önal, "Biz mesleğimiz gereği ülkemizin çok güzel yerlerinde dolaşıyoruz ve görev sürelerimiz boyunca hizmet etmeye çalışıyoruz. İstanbul tabii ülkemizin en büyük zenginlik kaynaklarından bir şehri. Bu şehirde 5 yıl hizmet ettik, değişik konulara baktık, en son İstanbul'un spor hizmetleriyle ilgili çalıştım. İstanbul gibi güzel bir şehre, büyük bir şehre, dünya şehrine hizmet etmek cidden büyük bir mutluluk. Şimdi de ülkemizin bir başka güzelliği olan Eskişehir'e gidiyorum. Orada da bu hizmetlerimi sürdürmek istiyorum. Tabii spor hizmetleri yanında kendim de spor yapan bir insanım, dolayısıyla. Bu bizim hizmet inancımızı ve isteğimizi artıyor. Ben burada çalışmalarımız süresince bize destek veren, katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza ve dostlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKEMİZE DUYDUĞUMUZ SEVGİDEN KAYNAKLANIYOR"

Zorluklarla büyüdüğünü, bunun için elinden geldiğinde herkese yardımcı olduğunu dile getiren Önal, "Bu doğal, olması gereken bir şey. Sporcu kimliğimle ne kadar ilgisi var bilmiyorum ama bu ülkemize duyduğumuz sevgiden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. 8 kardeşli fakir bir aileden geliyoruz. Anadolu'yu, insanını tanıyoruz. Yokluk içerisindeki vatandaşlarımızın halini anladığımızı düşünüyoruz. Öyle olunca kapınıza gelen bir insana duyarsız davranmanız mümkün değil. Herhangi bir Türk insanının bu duyarlılığı göstermemesi mümkün değil zaten. Belki benim duyarlılığım böyle bir geçmişten gelmem, 10 yıl devlet yatılısında okumam, zorluklarla büyümem gibi faktörler belki böyle olmuş olabilir. Ne mutlu böyle düşünülüyorsa. Bu bizim için büyük mutluluk kaynağı" dedi.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ SAİT BABAOĞLU: BİZİM İŞİMİZ HEP SPOR, SPORU KONUŞMAK

İşlerinin spor olduğunu, spora yapabilecekleri hizmetleri konuşmak için toplantılar düzenlediklerini dile getiren Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, "İstanbul Vali Yardımcımızın başkanlığında gayriresmi olarak spor üst kurulu yani spor bürokrasisi ile sohbet toplantıları yapmıştık ama bu pandemiden dolayı sekteye uğradı. Bu kurulun başında yer alan vali yardımcımız Ahmet Önal ile vali yardımcımız Ahmet Hamdi Usta'nın tayini çıktı. Biz de kendilerine kahvaltı düzenledik. Spor bürokrasisi bir araya geldik. Bizim işimiz hep spor, sporu konuşmak. İyi ki sizler de varsınız bu sorunlarımızı yansıttığınız içi" şeklinde konuştu.

SPOR Spora hizmet edenler İstanbul'da bir araya geldi

İstanbul, Bakırköy, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 02:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Spora hizmet edenler İstanbul'da bir araya geldi - Son Dakika
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