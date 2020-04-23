SPOR Sporculardan 23 Nisan paylaşımları - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerde yaşanırken, yurt içi ve yurt dışında forma giyen birçok isim sosyal medya hesabı üzerinden kutlama mesajları yayımladı. İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, 100'üncü yıl sebebiyle 100 tane okula 11'er tane futbol topu hediye edeceğini açıkladı.

Futbolcular tarafından yapılan paylaşımlar şöyle

CENGİZ ÜNDER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yeniden ders zili çalıp okullara döndüğümüzde ilk teneffüste bahçelere dökülen geleceğimizin bekçileri çocuklarımız için 100 okula 11'er tane futbol topu hediye ediyorum. Nice 100 yıllara!

OKAY YOKUŞLU

Atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

YUSUF YAZICI

En güzel kıyafetlerimizi giyer kutlardık 23 Nisan'ı. Bu sene belki evlerdeyiz çocuklar ama siz yine coşkunuzu eksik etmeyin. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramın keyfini çıkartın. Atamızın izinde nice Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlayacağımız senelere?

MERİH DEMİRAL

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun!

GARRY RODRIGUES

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

DOĞUŞ BALBAY

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. Ne Mutlu Türküm diyene!!!

FURKAN KORKMAZ

Atamızın bizlere mirası olan bu özel gün nice 100 yıllara ulaşacaktır elbet. #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!