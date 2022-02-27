SPOR Stadyumda galibiyet sonrası gözyaşı döken 77 yaşındaki taraftar: Çok sevinçliyim - Son Dakika
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SPOR Stadyumda galibiyet sonrası gözyaşı döken 77 yaşındaki taraftar: Çok sevinçliyim

27.02.2022 11:10

Stadyumda galibiyet sonrası gözyaşı döken 77 yaşındaki taraftar: Çok sevinçliyimVIDEO YOKSelay SAYKAL-Salim SARIKOÇ/TRABZON(DHA) - Trabzonspor - Yukatel Kayserispor karşılaşmasının uzatma dakikalarında Nwakaeme'nin penaltı golüyle gelen galibiyetin sevincini gözyaşı dökerek yaşadığı anlara...

Stadyumda galibiyet sonrası gözyaşı döken 77 yaşındaki taraftar: Çok sevinçliyim

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Selay SAYKAL-Salim SARIKOÇ/TRABZON(DHA) - Trabzonspor - Yukatel Kayserispor karşılaşmasının uzatma dakikalarında Nwakaeme'nin penaltı golüyle gelen galibiyetin sevincini gözyaşı dökerek yaşadığı anlara ait görüntüler sosyal medyada ilgi gören bordo-mavili taraftar Halit Aygün (77), "İnsan bir sevinçten bir de hüzünden ağlar. Ben sevinçten ağladım. Allah bana bugünleri gösterdiği için çok sevinçliyim" dedi.

Bu arada Nwakaeme'nin isteği ile kulüp yetkilileri tarafından aranan Halit Aygün bir sonraki maça özel olarak davet edildi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27'nci haftasına Yukatel Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşen Trabzonspor, Antony Nwakaeme'nin penaltı golüyle karşılaşmayı 3-2 kazandı. Heyecan dolu karşılaşmayı tribünlerde izleyen taraftarlardan Halit Aygün, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte sevinç gözyaşı döktü. Taraftarın ağladığı anların görüntüsü tribündeki bir başka taraftar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Galibiyet sevinciyle duygulanan Aygün'ün görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

NWAKAEME İLE ANTALYASPOR MAÇINDA BULUŞACAK

Trabzonsporlu Antony Nwakaeme de, yaşlı taraftarın videosunu sosyal medya hesabında, 'Lütfen onu içerideki bir sonraki maça davet edin. Ona sarılıp formamı hediye edeceğim' mesajıyla paylaştı.

Trabzonspor sevdalısı Aygün, kulüp tarafından 1 Mart Salı günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması olan Fraport TAV Antalyaspor maçına davet edildi.

'İLK YARIDA KAHROLDUM'

Araklı ilçesinde kafeterya işleten Halit Aygün, Trabzonspor'un Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısının beklemediği şekilde bittiğini ve üzüldüğünü söyledi. Aygün, 'Gerçekten kahroldum. İnsanlar ne kadar üzülebilecekse o kadar üzüldüm. Şampiyonluğa oynayan bir takımın 2-0 mağlup olması benim gibi bütün herkesi kahretti. Abdullah hoca ve futbolculardan Allah razı olsun. Bizi gözyaşlarına boğdular. Tüm seyirci ve taraftara teşekkür ediyorum' dedi.

Maça 2 arkadaşıyla beraber gittiğini söyleyen Aygün, 'Maçtan sonra buluşup buraya geri dönecektik. Hatta ilk devre bitince beni 'haydi gidelim' diye aradılar. Belki sonuç değişir diye beklemek istedim. İnsanlar ümitle yaşar. Bekledim ve karşılığını aldım? diye konuştu.

'GÖZYAŞLARIMA BOĞULARAK O HEYECANI YAŞADIM'

Nwakaeme'nin galibiyet golü ve maçın bitişiyle gözyaşlarına boğulan Aygün, 'Nasıl ağladığımı hatırlamıyorum. Orada gözyaşlarıma boğularak o heyecanı yaşadım. Yanımda birçok genç vardı. Hepsinin elinde telefon vardı. Maçta beni kimin çektiğinin farkında değildim. İnsan bir sevinçten bir de hüzünden ağlar. Ben sevinçten ağladım. Allah bana bugünleri gösterdiği için çok sevinçliyim. Hala da seviniyorum' ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLUĞU İPLE ÇEKİYORUM'

Trabzonsporlu futbolculara 'hepsinin gözlerinden öpüyorum' sözleriyle teşekkür eden Aygün, "Şampiyonluğunun zevkini geçmişte tatmıştım, Allah izin verirse yine tadacağım. O tarihte şimdiki gibi imkanlar yoktu. Çok kısıtlı şartlarla buradan Trabzon'a gidip 3 gün kutlamalara katıldım. Arkadaşlarımla beraber Atatürk heykelinin önünde yatmıştık. Şimdi hepsi rahmetli oldu. Şampiyonluğu iple çekiyorum. Trabzonspor için her yere giderim. İmkanım oldukça gitmeye devam edeceğim? dedi.

SPOR Stadyumda galibiyet sonrası gözyaşı döken 77 yaşındaki taraftar: Çok sevinçliyim
SPOR Stadyumda galibiyet sonrası gözyaşı döken 77 yaşındaki taraftar: Çok sevinçliyim
SPOR Stadyumda galibiyet sonrası gözyaşı döken 77 yaşındaki taraftar: Çok sevinçliyim

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Stadyumda galibiyet sonrası gözyaşı döken 77 yaşındaki taraftar: Çok sevinçliyim - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Stadyumda galibiyet sonrası gözyaşı döken 77 yaşındaki taraftar: Çok sevinçliyim - Son Dakika
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