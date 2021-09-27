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SPOR Stefan Kuntz ayağının tozuyla maç izledi - Son Dakika

SPOR Stefan Kuntz ayağının tozuyla maç izledi

27.09.2021 10:34

SPOR Stefan Kuntz ayağının tozuyla maç izlediİbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ve 1'inci yardımcısı Kenan Koçak bugün saat 16.00'da Türkiye'ye geldi.

SPOR Stefan Kuntz ayağının tozuyla maç izledi

İbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ve 1'inci yardımcısı Kenan Koçak bugün saat 16.00'da Türkiye'ye geldi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısına yetişen Kuntz ve Koçak, bu maçın ardından da saat 19.00'da başlayacak olan Galatasaray - Göztepe maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'nda gidecek.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun 7'nci maçında Norveç ile kritik bir maça çıkacak millileri hazırlamak için çalışmaları sürdüren Alman teknik adam, ekibinin hazırladığı raporlar ve izlediği maçlar sonrası ay-yıldızlı kadroya son şeklini verecek.

SPOR Stefan Kuntz ayağının tozuyla maç izledi
SPOR Stefan Kuntz ayağının tozuyla maç izledi
SPOR Stefan Kuntz ayağının tozuyla maç izledi
SPOR Stefan Kuntz ayağının tozuyla maç izledi

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Stefan Kuntz ayağının tozuyla maç izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Stefan Kuntz ayağının tozuyla maç izledi - Son Dakika
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