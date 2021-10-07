Üye Girişi
Stefan Kuntz: "Takımın sahada yüksek kalitede oynamasını hedefliyorum" - Son Dakika

Stefan Kuntz: "Takımın sahada yüksek kalitede oynamasını hedefliyorum"

07.10.2021 17:27
Stefan Kuntz:

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, takımının Norveç karşılaşmasında sahada yüksek kalitede bir futbol oynamasını hedeflediğini ifade ederken, müsabakada 90 dakikaya ve daha fazlasına odaklanmaya çalışılacak bir gerginlik olduğunu söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, takımının Norveç karşılaşmasında sahada yüksek kalitede bir futbol oynamasını hedeflediğini ifade ederken, müsabakada 90 dakikaya ve daha fazlasına odaklanmaya çalışılacak bir gerginlik olduğunu söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası G grubu 7. maçında yarın Norveç ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Stefan Kuntz, müsabaka öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gelmeden önce Türk Milli Takımı'nın bir çok maçlarını izlediğini ifade ederek, "Oyuncuların yer aldığı takımları izledim. Burada belli bir bilgi zemini var ama bunları gündelik antrenmanlarla yerine getirilemeyecek şeyler değil. Oyuncularımı hem sahada hem saha dışında güçlü yönlerini, zayıf yönlerini keşfetmem gerekiyor. Futbol felsefesi açısından Türkiye'ye uygun olan bir felsefe bulduk. Norveç maçıyla ilgili düşüncelerimi anlattım. Bu strateji ve taktikle oynayabilir misiniz dedik ve birkaç günü böyle geçirdik. Yarın keyif ve heyecanla maça çıkacağız" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN TAKIMA BİRLİKTE İHTİYACIMIZ VAR"

Milli takımın geçmiş performansına ve kadroya değinen Kuntz, "Burak Yılmaz'ında söylediği gibi geçmişle alakalı sayfayı kapattık. Yeni bir sayfa açmak insanların ne yapacaklarını göstermek için bir fırsat. Kısa bir süremiz var ama bu süre içerisinde takımı, oyuncuları güçlendirebilmek, özgüvenle sahaya çıkabilmeleri için küçük değişiklikler yaptık. İlk stres testimiz gelmiş durumda. Kim kalede, kim sahada, kim yedek kulübesinde göreceğiz. Bu ilk streste takım olmayı başarıyor muyuz diye bakacağız. Letonya maçında bu maçta oynamayacak 6 oyuncuya ihtiyacım olacak. Yedek kulübesindeki oyuncular saha içerisindeki arkadaşlarını destekleyecek. Bütün takıma birlikte ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

"90 DAKİKAYA ODAKLANMAYA ÇALIŞILACAK BİR GERGİNLİK VAR"

Norveç maçı için baskı altında olup olmadığı sorusuna cevap veren Alman Teknik Adam, şu ifadelere yer verdi:

"Belli bir gerilim olması gerekiyor. Yaşayacağımız bir sevincin beklentisi bu. Son saatlere yaklaştığınızda bir tünele girmiş gibi hissediyorsunuz. Bunun sonunda sizi bekleyen 90 dakikayı odaklanmaya çalışacak bir gerginlik var. Antrenör olarak alışkınsınız ama buna ilave yeni bir ülkenin milli takımı için kenarda olacaksınız. Bu olumlu bir heyecan oluşturuyor. Benim yapmam gereken işime odaklanmak. O açıdan geçmişte nasıl olduysa yarında öyle olacak. Almanya'dan aile üyelerim gelecek maç için."

"OYUNCULAR PERFORMANSA GÖRE KADROYA ÇAĞRILACAK"

Norveç maçı öncesinde açıklanan kadro ile ilgili de konuşan Stefan Kuntz, "Oyuncular hakkında kendim gözlem yaptım ve orada yaşlı ve genç kuşak oyuncular arasında denge oluşturmaya çalıştım. Bunlar arasında bir karışım yapmanın başarıyı getireceğini düşündüm. Bir tarafta deneyim var, bir tarafta da korkusuzluk var. Bu kombinasyonu bir araya getirdim. Nasıl bir futbol oynamak istediğimiz için kadro oluşturdum. Bu ilk kadro ve bu kadroda bulunmak hep milli takımda olacağının garantisi değil. Şimdi yer almıyor diye bir daha alınmayacak değil. Sürekli Türk oyuncuları izleyeceğim ve oradaki performanslara göre karar vereceğim" değerlendirmesini yaptı.

"TAKIMIN SAHADA YÜKSEK KALİTEDE OYNAMASINI HEDEFLİYORUM"

Geçmişe çok takılmadığını belirten Kuntz, "O zaman bir ekip vardı ve burada ne olduğunu bilmiyorum. Türkiye'nin Norveç'i ülkenizdeki maçta bütün oyuncuların oynadığı maçta yendiğini biliyorum. Bazı oyuncuların olmaması dezavantaj olmaz. Uzun vadede bir deneyim olarak söyleyemeyiz ama bir iki maç için bu kayıp oyuncuların yerine alınacak oyuncular da iyi performans gösterirdik. Norveç'in kalitesinde düşüş olmaz. Bazı pozisyonlarda yeni oyuncuları var. Bir çok şey otomatik işlemez ama aynı zamanda şunu biliyorum. Bu takımın başında yeniyim ve sadece kendi takımımın sahada yüksek kalitede oynamasını hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

"SON ANTRENMANDA KALECİYE KARAR VERECEĞİZ"

Bir basın mensubunun kalede kime şans vereceksiniz sorusunu yanıtlayan deneyimli teknik direktör, "Bunun büyük bir mesele olduğunu biliyorum. Sinan Bolat, Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ı aldık. 2 genç ve 1 deneyimli kaleciden kadro yaptık. Kaleci için karar verirken bana yardımcı olması için Michael'i aldım. O antrenmanları izledi ve izlenimleri beni paylaştı. Bugün olacak antrenmanda kaleciye karar vereceğiz. Genel sorumluluk teknik direktörde ve bir şeylerin olumsuz olacağı konusunda kaygım yok. Yeni bir başlangıç hepimiz için fırsat. Sahip olduğumu fırsatı kullanmalıyız. Bu konuda tüm izleyiciler yardımcı olabilir. Norveç maçından sonra her şey bitmiş değil hep fırsat olacak" diye konuştu.

"4 MAÇIN ARDINDAN TÜRK FUTBOLUNU DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Maçlara gidip oyuncularını her fırsatta izlediğini söyleyen Stefan Kuntz, "Federasyonun buradaki tesisleri çok harika, bu yüzden eski oynadığımız sahaları ziyaret etme fırsatım olmadı. Gördüğüm kadarıyla etrafımdaki insanlar beni çok sıcak şekilde karşılıyor. Bu maça çok iyi hissettiriyor yeniden eve dönmek gibi. Benim için en önemlisi önümüzdeki 4 maç. 4 maçın ardından biraz biz kendimiz oturup Türk futbolu konusunda neler yapabilir diye konuşacağız. Türk futbolunu değerlendirmek konumunda görmüyorum kendimi. 4 maçın ardından tüm kulüplerdeki teknik direktörlerle görüşeceğim neler yapabiliriz diye" dedi. Alman Teknik Adam Stefan Kuntz, son olarak büyük bir baskı hissetmekten memnun olduğunu ifade ederken, Norveç maçı 11'inin netleştiğini ama planlarını kendine sakladığını söyledi.

BURAK YILMAZ: "HOCAMIZA DESTEK OLUP TANIMAMIZ GEREKİYOR"

Norveç maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp müsabakayı değerlendiren A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, yarınki maçın öneminin farkında olduklarını ifade ederek, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Herhangi bir puan kaybına tahammülümüz yok. Elemelere çok iyi başladık devamında kötü gitti. Hepsini bir kenara bırakıp yarın 3 puana odaklanmış bir milli takım var. Yeni bir hava, ortam ve yeni hocamız var. Bizler de kendisine sizler gibi yardımcı olup bir bütün olmak zorundayız. Tamamen yarına konsantre olmuş, galibiyetten başka düşüncesi olmayan milli takım var. Gereken hazırlıkları yaptık ve maç saatini bekliyoruz. Hem genç hem tecrübeli bir kadro var. Onların çok fazla öğüt ve desteğe ihtiyaçları yok. Futbolda abilik statüsüne çok inanmıyorum. Sahada herkesten fazla kilometre yaptığım için konuşmalar yapıyoruz, bende onlarla konuşuyorum. Herhangi bir ismin maç öncesinde konuşmayı düşündüğünü sanmıyorum" diye konuştu.

"HOCAMIZA DESTEK OLUP TANIMAMIZ GEREKİYOR"

Stefan Kuntz ile 3 gündür beraber olduklarını anlatan Yılmaz, "Saha içerisinde bu kadar kısa süre içinde radikal bir değişim olacağını hemen beklememek lazım. Takım içerisinde dokunuşları bırakacaktır. Onun uzun süreli bir anlaşma idealinde geldi. Ona destek olup ona zaman tanımamız gerekiyor. Yarın mutlaka küçük dokunuşlarıyla hem sizlere hem bizlere bir etki yapacaktır. 6 aylık süreci inanın bilmiyorum. Geçmiş ile alakalı muhakkak kötüleri konuştuk. Ama 6 aylık süreçte olan kötü şeyleri konuşmanın iyi olacağını düşünmüyorum. Geçmişi konuşmak itemiyorum. Konuşacak olsak inanın çok şey var. Hep en tepedekiler sorumluluğu alır. Ama burada sadece hoca yüklenilecek şeyler yok. Her hatadan ders çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.

"NORVEÇ MAÇINDA BASKI OLMALI"

Norveç müsabakası özelinde oyuncularda baskı oluşmasının iyi olduğunu söyleyen Yılmaz, "Takım üzerinde herhangi bir baskı yok ama baskı olmalı. Baskı futbolcuyu ayakta diri formda tutan bir unsur. Arkadaşlarımız rahat, stresten uzak kalmaya çalışıyoruz. İnternetten uzak kalıyoruz. Hocamızda bunu bize sağlıyor. Hocamız baskıyı üzerine almaya çalışıyor. Takımın üzerinde baskı yok ama baskı olmalı ayakta durmak için. Norveç'in eksikliklerine gelince böyle seviyelerdeki maçlarda eksiklik çok fazla hissedilmiyor. Herkes ülkesi için oynuyor ve eksik oyuncuların yerini dolduracak oyuncular var" ifadelerini kullandı.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Stefan Kuntz: 'Takımın sahada yüksek kalitede oynamasını hedefliyorum' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi 17:25 Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Adliyeye avlusunda, kurşun yağdırdılar! Genç avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu 17:15 Adliyeye avlusunda, kurşun yağdırdılar! Genç avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu Son dakika! Altının kilogramı 503 bin 340 liraya çıktı 17:05 Son dakika! Altının kilogramı 503 bin 340 liraya çıktı
Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu 16:54 Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi 16:35 İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı 16:27 Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı
Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu 15:58 Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış 15:41 Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış

Son Dakika Haberleri
17:09 NATO, 8 Rus diplomatın akreditasyonunu "ajan" oldukları gerekçesiyle iptal etti
17:04 Son dakika! Altının kilogramı 503 bin 340 liraya çıktı
17:03 Genç kız, erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti
16:55 Fenerbahçe'de "Canavar" olarak anılan Kim Min-Jae ülkesinde gündem oldu! Harika performansıyla takıma galibiyeti getirdi
16:53 Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu
16:51 Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış
16:35 İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi
16:25 TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü
16:21 Yargıtay'dan örnek karar: Emekli maaşlarına bloke konulamaz
16:20 7 hakemin mesleğine son verilebilir! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde
Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi? Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi?         
17:28
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek! En yüksek teklifi veren şirket ortaya çıktı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek! En yüksek teklifi veren şirket ortaya çıktı         
17:18
Eşiyle yaşadığı tartışma intihara sürükledi! 3 kilometre yol gidip Kozan Kalesi'nin tepesine çıktı Eşiyle yaşadığı tartışma intihara sürükledi! 3 kilometre yol gidip Kozan Kalesi'nin tepesine çıktı         
17:11
Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de "Canavar" olarak anılan Kim Min-Jae ülkesinde gündem oldu! Harika performansıyla takıma galibiyeti getirdi         
16:56
Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış         
16:52
İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu         
16:29
TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü         
16:25
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
Adana'dan Gaziantep'e uzanan yastık macerası! 14 cumhuriyet altını içerisinden çıktı Adana'dan Gaziantep'e uzanan yastık macerası! 14 cumhuriyet altını içerisinden çıktı         
14:40
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
14:16
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 17:32:19. #1.11#
SON DAKİKA: Stefan Kuntz: "Takımın sahada yüksek kalitede oynamasını hedefliyorum" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement