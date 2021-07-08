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SPOR Steven Caulker: Fenerbahçe'nin yeni tarih yazma ihtimali açısından buradayım - Son Dakika

SPOR Steven Caulker: Fenerbahçe'nin yeni tarih yazma ihtimali açısından buradayım

08.07.2021 15:27

Steven Caulker: Fenerbahçe'nin yeni tarih yazma ihtimali açısından buradayım'Liderlik özelliğimi göstermek istiyorum''Szalai'nin büyük bir geleceği var''Şampiyonluk kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum'Mustafa AKIN /DÜZCE,(DHA) ' Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker,...

Steven Caulker: Fenerbahçe'nin yeni tarih yazma ihtimali açısından buradayım

'Liderlik özelliğimi göstermek istiyorum'

'Szalai'nin büyük bir geleceği var'

'Şampiyonluk kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum'

Mustafa AKIN/DÜZCE,(DHA) ' Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, 'Transfer isteyen her kulübe baktım, inceledim ama şu an itibarıyla Fenerbahçe'nin hem en iyi tarihe sahip olması hem de yeni tarih yazma ihtimali açısından buradayım' dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Steven Caulker, açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekipte ilk haftasının çok güzel geçtiğini ifade eden Caulker, 'Fenerbahçe'ye katılmak benim açımdan oldukça kolay bir karar oldu. Başka kulüplerden de teklifler vardı. Türkiye'den ve Avrupa'dan teklifler vardı ama başkanla görüştükten sonra karar vermek çok kolay oldu. Azmi, isteği gördüm. Kaliteli oyuncular da bu kararı vermemde etkili oldu. Kulübün ve taraftarının büyüklüğü de çok önemliydi. 7 yıldır kazanılamayan bir şampiyonluk var. Ben bu yolda çalışmaya devam edeceğim' diye konuştu.

'LİDERLİK ÖZELLİĞİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM'

Caulker, kariyerinde yaşadığı düşüş dönemi ve kendisine fırsat veren Aytemiz Alanyaspor'a teşekkür ederek, 'Burada liderlik özelliğimi göstermek istiyorum. Takım arkadaşlarıma bu doğrultuda yardımcı olmak istiyorum. Ben kendimi hazır hissediyorum. Benim için şu anda tek önemli şey bu formayla başarı kazanmak. Çok çalışarak, kolektif hareket edeceğiz. Hocanın vereceği kararlara saygı duyacağız ve sistem konusunda karar ona ait olacak. Karşımda hangi oyuncu olursa olsun başa çıkabileceğimi düşünüyorum. Şu an kendimi hazır hissettiğimi söyleyebilirim' şeklinde konuştu.

'SZALAİ'NİN BÜYÜK BİR GELECEĞİ VAR'

Attila Szalai'nin hayranı olduğunu dile getiren Caulker, "Avrupa Şampiyonası'nda da kendisini takip ettim. Büyük bir geleceği var. Büyük fırsatlara erişebilecek bir oyuncu. Daha önce İngiltere ile bağlantılı olabilecek durumlarını duymuştum ama neyse ki bizde oynuyor. İyi ki Fenerbahçe'de. Umuyorum ki beraber oynama fırsatımız da olur. Onunla ve diğer takım arkadaşlarımızla göstereceğimiz performansla başarılara gidebiliriz? dedi.

'ŞAMPİYONLUK KAZANARAK ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYORUM'

Yaşadığı olumsuz dönemlerin ardından tekrar büyük takım ve Avrupa hedeflediğini anlatan Caulker, şunları dile getirdi:

'Ben azimli bir futbolcuyum. Büyük takımlarda oynama hedefim her zaman vardı. Avrupa Ligi'nde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendimi gösterme hedefim vardı. Büyük takımda oynama isteğimi şu anda gerçekleştirdim. Şimdi şampiyonluk kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl kendimi ve oyunumu geliştirdiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin gerçekten iyi bir oyuncu kadrosu var. Maalesef geçen sene özellikle son maçlarda istediğini gerçekleştiremedi ve ligi kazanamadı. Buradayım ve çok heyecanlıyım. Burası benim için yeni bir rekabet ortamı. Transfer isteyen her kulübe baktım, inceledim ama şu an itibarıyla Fenerbahçe'nin hem en iyi tarihe sahip olması hem de yeni tarih yazma ihtimali açısından buradayım.'

Caulker, savunmada üçlü sistemde daha önce oynadığını ve hücuma çıkabildiği için bu sistemde oynamayı daha çok sevdiğini belirtti. Caulker, Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde dün akşam oynanan İngiltere- Danimarka maçında yaşanan penaltı kararı ile ilgili yöneltilen soruya da 'penaltı' diyerek sözlerini noktaladı.

SPOR Steven Caulker: Fenerbahçe'nin yeni tarih yazma ihtimali açısından buradayım
SPOR Steven Caulker: Fenerbahçe'nin yeni tarih yazma ihtimali açısından buradayım
SPOR Steven Caulker: Fenerbahçe'nin yeni tarih yazma ihtimali açısından buradayım
SPOR Steven Caulker: Fenerbahçe'nin yeni tarih yazma ihtimali açısından buradayım

Şampiyonlar Ligi, Steven Caulker, Fenerbahçe, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Steven Caulker: Fenerbahçe'nin yeni tarih yazma ihtimali açısından buradayım - Son Dakika


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